Börsenplätze Tencent-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

37,32 EUR -2,77% (04.06.2019, 14:24)



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

37,40 EUR -2,35% (04.06.2019, 14:44)



Hong Kong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

327,20 HKD -1,92% (04.06.2019)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (04.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Chinesische Tech-Aktien hätten es aktuell nicht leicht. Das Dauerthema Handelsstreit belaste die Papiere von Alibaba, Tencent und Co. zunehmend. Doch nun habe sich Tencents größter Einzelaktionär öffentlich geäußert und seine extrem bullische Einstellung gegenüber dem Internet-Giganten betont: Anleger müssten sich um die langfristige Entwicklung absolut keine Sorgen machen.Naspers CEO Bob van Dijk habe sich vergangenen Montag öffentlich gegenüber Tencent geäußert: "Chinesische Tech-Aktien erlebten ein Blutbad in den letzten Monaten. Ich denke, das hat alles mit dem Handelskrieg zu tun. Dieser ist für niemanden vorteilhaft, aber wenn man einen 10-Jahres-Zeithorizont betrachtet, so ist der Markt da und die Technologie ebenso. Die langfristigen Aussichten für Tencent sind also glänzend".Er rechne zudem damit, dass Tech-Firmen auch künftig weiter unter dem Streit leiden würden, jedoch würde er sich bei Tencent keine großen Sorgen machen, da man hier ein besonders starkes Geschäftsmodell auf dem Heimatmarkt in China habe. "Das Beste steht erst noch bevor", so van Djik.Naspers sei mit einer Beteiligung von 31 Prozent größter Einzelaktionär bei Tencent. 2001 habe man rund 32 Mio. Dollar investiert. Der aktuelle Wert belaufe sich auf rund 126 Mrd. Dollar. Ein unfassbar gutes Investment!Auch DER AKTIONÄR sei weiterhin überzeugt von Tencent. Jedoch bleibe die charttechnische Lage weiter angespannt. Der Titel kämpfe derzeit erbittert mit der 200-Tage-Linie. Sollte sich der Handelskrieg zuspitzen, könnte ein nachhaltiger Bruch des gleitenden Durchschnitts ausstehen.Anleger sollten unbedingt den Stoppkurs bei 35 Euro beachten, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link