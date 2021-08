Tradegate-Aktienkurs Tencent Music Entertainment-Aktie:

6,80 EUR +1,49% (18.08.2021, 10:51)



NYSE-Aktienkurs Tencent Music Entertainment-Aktie:

7,82 USD -12,33% (17.08.2021, 22:10)



ISIN Tencent Music Entertainment-Aktie:

US88034P1093



WKN Tencent Music Entertainment-Aktie:

A2N7WQ



NYSE Ticker-Symbol Tencent Music Entertainment-Aktie:

TME



Kurzprofil Tencent Music Entertainment:



Tencent Music Entertainment Group (ISIN: US88034P1093, WKN: A2N7WQ, NYSE Ticker-Symbol: TME), Chinas größtes Musikstreaming-Unternehmen, wurde Mitte 2016 gegründet. Tencent Music betreibt Musik-Apps QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music and WeSing. (18.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent Music Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Tencent Music Entertainment Group (ISIN: US88034P1093, WKN: A2N7WQ, NYSE Ticker-Symbol: TME) unter die Lupe.Weder der deutliche Zuwachs bei den zahlenden Nutzern, noch ein höher als erwarteter Nettogewinn könnten der Tencent Music Entertainment-Aktie am Dienstag helfen: Trotz guter Ergebnisse im zweiten Quartal sei das Papier zweistellig eingebrochen - deutlich stärker als die anderen chinesischen Technologiewerte.Das starke Wachstum in Q2 sei auf deutlich mehr zahlende Nutzer zurückzuführen. Obwohl sich das Management noch am Montag optimistisch geäußert habe, dass die chinesischen Regulierungsbehörden eine gesunde Entwicklung der Musikindustrie fördern wollten, habe die Tencent Music Entertainment-Aktie kräftig nachgegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent Music Entertainment-Aktie: