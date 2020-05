Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (26.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Letzten Monat habe der chinesische Staat die Technologie-Konzerne im Land gebeten, die "digitale Infrastruktur" auszubauen. Jetzt habe Tencent angekündigt, in den kommenden fünf Jahren insgesamt 700 Mrd. Yuan (ca. 70 Mrd. USD) in neue Technologien zu investieren. Das Geld wolle Tencent in Clouds, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit investieren.Mit dem Investitionsplan stelle sich Tencent in Zukunft technologisch noch breiter auf. Ein erster Schritt sei die kürzliche Übernahme eines australischen Payment-Fintechs gewesen. Der chinesische Konzern nutze also die Gunst der Stunde und kaufe im aktuellen Digitalisierungsschub fleißig zu. Diese kontinuierlichen Zukäufe seien bereits jetzt starke Wachstumsimpulse und durch den neuen Investitionsplan dürfte der weltweite Technologietransfer ins Reich der Mitte weitergehen. Das passe in den Plan Chinas, sich in allen Digital-Bereichen weiter zu profilieren und die Weichen für die Zukunft zu stellen.Charttechnisch habe die Tencent-Aktie jüngst wegen eines neuen US-Gesetzes einen Rücksetzer erfahren. Diese Kursschwäche könnten Anleger nutzen, um in das Basisnvestment im chinesischen Techsektor einzusteigen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2020)Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:49,75 EUR -1,49% (26.05.2020, 20:19)