Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (18.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Tencent habe am Mittwochmittag seine Q2-Zahlen vorgelegt und die Anleger wieder etwas versöhnen können. Denn nach immer neuen Regulierungssorgen zeige der Quartalsbericht, dass es bei Tencent eigentlich ganz gut laufe - sogar etwas besser als erwartet.Der Umsatz sei in Q2 um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 138,3 Mrd. Yuan (umgerechnet 18,3 Mrd. Euro) gestiegen und habe damit minimal über den Erwartungen der Analysten gelegen. Beim Nettogewinn habe Tencent mit 42,6 Mrd. Yuan (3,50 Yuan je Aktie) die Erwartungen etwas deutlicher übertreffen können. Analysten hätten beim Gewinn je Aktie einen Wert von 3,35 Yuan gerechnet.Die starke Performance sei insbesondere auf hohe Zuwächse im Segment "FinTech and Business Services" zurückzuführen gewesen. Die Erlöse mit Zahlungsdienstleistungen, Cloud-Diensten oder SaaS-Tools seien um 40 Prozent auf 41,9 Mrd. Yuan geklettert und würden nun 30 Prozent der Gesamterlöse ausmachen. Ebenfalls gut entwickelt habe sich der Umsatz mit Online-Werbung, welcher um 23 Prozent auf 22,8 Mrd. Yuan zugelegt habe.Die Gaming-Sparte, die Tencent "VAS (Value Added Services)" nenne, da in den Free-To-Play-Spielen oft zusätzliche Items für echtes Geld gekauft werden könnten, habe rund elf Prozent auf 72,0 Mrd. Yuan zugelegt. Ein starkes Ergebnis nach einem Q2/20, das durch Lockdown und Corona geprägt gewesen sei.Des Weiteren hebe Tencent in seinem Geschäftsbericht die unterschiedlichen Maßnahmen vor, die zur Beschränkung der Spielzeit Minderjähriger eingeführt worden seien. Diese würden noch stärker ausfallen als aktuell von den Regulierungsbehörden gefordert und würden die Spielzeit beispielsweise auch an gesetzlichen Feiertagen auf zwei Stunden einschränken.Anleger werde ebenfalls freuen, dass nur 2,6 Prozent der Gaming-Erlöse in China von Jugendlichen unter 16 Jahren stammen würden und sogar nur 0,3 Prozent von unter Zwölfjährigen. Noch stärkere Regulierungen dürften das Kerngeschäft damit kaum beeinflussen.Die soliden Geschäftszahlen würden den gebeutelten Tencent-Aktionären wieder etwas Zeit zum Durchatmen liefern. Im vorbörslichen US-Handel würden die Tencent ADRs rund 3,6 Prozent im Plus notieren. Ein Tag grüne Vorzeichen würden aber nicht ausreichen, um den Abwärtstrend zu beenden und einen Boden auszubilden.Anleger sollten vorerst nicht ins fallende Messer greifen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.08.2021)