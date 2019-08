"Der Aktionär" bleibt seiner Empfehlung treu: Anleger bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 15.08.2019)



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (15.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tencent verschrecke in Q2 die Anleger. Das Comeback des chinesischen Tech-Giganten dauere wohl doch länger als erwartet - und diesmal sei es nicht nur das Gaming-Segment, das schwächele.Tencent habe im ersten Quartal zwar die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen, sei jedoch beim Umsatz hinter den Schätzungen zurückgeblieben. Der Internetkonzern habe ein Umsatzwachstum von 21 Prozent auf 88,8 Milliarden Yuan (rund 11,4 Milliarden Euro) bei Gewinnen von 24,1 Milliarden Yuan (rund 3,08 Milliarden Euro) verzeichnet. Analysten hätten 93 Milliarden Yuan Umsatz bei Gewinnen von 22,2 Milliarden Yuan erwartet.Die Umsatzschwäche sei auf das Geschäft mit Online-Werbung zurückzuführen. Hier habe Tencent seine Erlöse nur um 16 Prozent auf 16,4 Milliarden Yuan gesteigert. Im Q2 2018 habe sich die Wachstumsrate noch auf 39 Prozent belaufen.Für die Schwäche gebe es zwei entscheidende Gründe. Zum einen Chinas langsamer wachsenden Wirtschaft, welche Firmen im Marketing sparen lasse. Zum anderen neue Konkurrenz auf dem Social-Media-Markt wie die extrem erfolgreiche Kurzvideo-App TikTok.Im Gaming-Segment sei weiterhin eine Erholung festzustellen. Zwar hätten die Umsätze mit Online-Games nur acht Prozent zugelegt. Doch im zweiten Quartal hätten insgesamt zehn Spiele die "Regulierungsbehürden" überwunden - darunter der Erfolgstitel "Peacekeeper Elite". Während in Q4/2018 und Q1/2019 die Gaming-Umsätze im Vorjahresvergleich stagniert hätten, hätten die neuen Titel in Q2 wieder für Wachstum gesorgt.Zudem habe Tencent ein neues Business-Segment ausgewiesen: "FinTech and Business Services". Hier sei beispielsweise Tencents Mobile-Bezahldienst WeChat Pay bilanziert. Ebenfalls dort enthalten seien die Cloud-Services. Das Segment sei um 37 Prozent auf 22,9 Milliarden Dollar gewachsen.Im Gaming-Segment sollte Tencent sein Wachstum künftig weiter beschleunigen können. Analysten würden allein bei "Peacekeeper Elite" mit Erlösen in Höhe von zwei Milliarden Yuan im laufenden Quartal rechnen. Ein Wiedererstarken könnte ein schwächeres Werbe-Segment auffangen. Gleichzeitig würden Video, Streaming, Cloud und Payment klare Wachstumstreiber bleiben.Fundamental bleibe Tencent gut aufgestellt, habe jedoch unter dem Handelsstreit zu kämpfen - auch wenn dieser nur indirekt über die schrumpfenden Werbeeinnahmen belaste.