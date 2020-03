Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

45,005 EUR +0,01% (25.03.2020, 16:50)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

380,00 HKD -4,05% (24.03.2020)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (25.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Jetzt, wo sich in China die Lage langsam wieder normalisiere, starte Tencent mit seiner Videokonferenz-App in den westlichen Märkten. VooV Meeting, so der hiesige Name des chinesischen Originals Tencent Meeting, sei seit vier Tagen auch im deutschen App- und Play-Store herunterladbar. Damit wolle man Microsoft und Zoom in der aktuellen Homeoffice-Situation Konkurrenz machen. Die Aktie gehe mit vier Prozent Zuwachs aus dem heutigen Hongkonger Handel.In den App-Stores komme VooV Meeting noch nicht gegen Zoom und Microsofts Skype an. Der Vorstoß demonstriere jedoch Tencents Drang zu mehr Internationalisierung. Während Skype lediglich 50 (geplant) und Zoom 100 Teilnehmer in Videokonferenzen erlauben würden, könnten bei VooV Meeting 300 Menschen der Videokonferenz beiwohnen.In China habe Tencent Meeting im Dezember gestartet und habe nach eigenen Angaben aktuell zehn Millionen Nutzer. Das Wachstum von Plattformen für Heimarbeit sei durch das global verordnete Homeoffice generell beeindruckend: Zoom habe seit Januar 67 Prozent neue User gewonnen und Microsofts Teams würden mittlerweile 44 Millionen Menschen (November 2019: 20 Millionen) nutzen.Mit der Präsentation der Fiskalzahlen für 2019 sei der Aufschwung der Aktie gestartet. Mit dem gestrigen Anstieg habe die Tencent-Aktie die GD50 zurückerobert und auch den Widerstand bei 377 Hongkong Dollar (circa 44,97 Euro) überwunden. Dadurch sei ein zaghafter Ausbruch vollzogen und ein frischer Aufwärtstrend initiiert worden.Die Aktie bleibt ein chinesisches Standardinvestment, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Anleger sollten die gestartete Erholungsphase beobachten und sich zum Wiedereinstieg bereit machen. (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link