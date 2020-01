Langfristig orientierte Anleger warten bis die nächsten (wohl positiver ausfallenden) Quartalszahlen veröffentlicht werden, bleiben investiert und warten auf das neue Allzeithoch, das 2020 bereits erreicht werden könnte, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2020)



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (17.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Die vergangenen zwei Jahre seien kein Zuckerschlecken für Tencent-Aktionäre gewesen. Zum Jahreswechsel gebe die China-Aktie jedoch wieder Vollgas.Tencent habe im dritten Quartal einen Umsatz von 97 Milliarden Yuan erwirtschaftet. Davon hätten rund 28 Prozent aus dem Segment "Fintech and Business Services" gestammt - der am schnellsten wachsenden Sparte im Konzern. Unter dem Segment seien vor allem die Finanzdienstleistungen und Cloud-Angebote von Tencent zusammengefasst.Der größere Teil des Segments entfalle dabei auf die Finanzdienstleistungen, welche rund 20 Prozent des Gesamtumsatzes stemmen würden. Hier verdiene der Internetgigant sein Geld durch Transaktionsgebühren von Händlern, Kreditkartenzinsen- und Gebühren sowie Nutzungsabgaben der Finanzinstitute, die Tencent-Bezahldienste einbinden würden.Zum einen profitiere der Konzern hier von der hohen vertikalen Integration des Tencent-Ökosystem, das mittlerweile 1,15 Milliarden monatlich aktive Nutzer umfasse und stetig weiter wachse. Gleichzeitig wachse der chinesische E-Commerce-Markt und sorge für einen anhaltenden Zulauf neuer Händler.Zum anderen profitiere Tencent als einer der Marktführer von dem rasanten Wachstum des chinesischen Mobile-Payment-Marktes. Laut iResearch solle das Transaktionsvolumen im abgelaufenen Jahr um 38,6 Prozent auf 264,1 Billionen Yuan anwachsen.Tencent erweitere fortwährend das Angebot an IaaS (Infrastructure as a Service)- und PaaS (Platform as a Service)-Produkten. Zum wichtigsten Kundenkreis würden dabei Versicherungen und Banken wie die PICC, die Bank of Communications oder Haitong Securities gehören - aber auch andere Branchen würden Cloud-Dienste angeboten.Nach Alibaba und vor BAIDU könne Tencent als zweitgrößter Anbieter von den steigenden IT-Ausgaben chinesischer Unternehmen für die digitale Transformation profitieren. Im Vergleich zu den USA habe China hier sogar noch Nachholbedarf - die gesamten chinesischen IT-Investitionen würden nur ein Drittel von dem erreichen, was US-Konzerne ausgeben würden. Die Wachstumsaussichten würden hervorragend bleiben."Fintech and Business Services" dürfte damit auch in Zukunft das am schnellsten wachsende Tencent-Segment bleiben. Auf Margenseite müsse sich das Geschäftsfeld jedoch noch verbessern. Während die Finanzdienstleistungen bereits steigenden operative Margen verzeichnen würden, stecke das Cloud-Geschäft noch mitten in der Skalierungsphase und schreibe noch Verluste.Das Geschäft um "Fintech and Business Services" liefere Top-Aussichten für steigende Aktienkurse - doch charttechnisch sei die Luft nach dem rasanten Kursanstieg jedoch vorerst raus.