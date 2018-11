Stuttgart-Aktienkurs Tencent-Aktie:

33,00 EUR +1,88% (02.11.2018, 17:33)



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

33,01 EUR +1,88% (02.11.2018, 19:34)



Hong Kong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

303,60 HKD +9,29% (02.11.2018)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (02.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Trotz zahlreicher Probleme zähle Tencent in dieser Woche zu den Top-Performern der Tech-Branche. Seit Wochenanfang habe die Aktie um 15 Prozent zugelegt. Der entscheidende Schub über die wichtige Marke von 300 Hongkong Dollar (HKD) sei dabei von US-Präsident Donald Trump gekommen.Trump wolle laut einem Bericht von Bloomberg mit Chinas Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel in Argentinien eine Lösung im schwelenden Handelsstreit erreichen. Trump habe bereits seiner Regierung aufgetragen, einen Entwurf für ein neues Handelsabkommen auszuarbeiten.Das freundlichere Sentiment im Handelsstreit unterstreiche der Präsident zudem mit einem Tweet. Er habe eine lange und sehr gute Unterhaltung mit Xi Jinping geführt. Es sei dabei um zahlreiche Themen gegangen, besondere Bedeutung sei jedoch dem Handel zugekommen.Der endgültige Startschuss für eine neue Rally dürfte erst fallen, wenn auch der Lizenzvergabestopp aufgelöst sei. Die Eroberung der Marke bei 300 HKD (33,60 EUR) ist charttechnisch ein erster wichtiger Schritt, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: