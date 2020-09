Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

55,87 EUR -0,76% (25.09.2020, 11:36)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

503,50 HKD -0,30% (25.09.2020)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (25.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Nach der Trump-Attacke auf Tencents Super-App WeChat habe eine der größten Ratinagenturen der Welt den chinesischen Big-Tech-Konzern unter die Lupe genommen. Das Ergebnis der Analyse decke sich mit einer Einschätzung, zu der "Der Aktionär" bereits vor Wochen gekommen sei. Unterdessen dränge die US-Regierung eine Richterin, das WeChat-Verbot in den USA zuzulassen.Angesichts der Tatsache, dass US-Pärsident Donald Trump die App WeChat in den USA verbieten wolle, habe sich Moody’s die daraus resultierenden Auswirkungen auf Tencents Kreditwürdigkeit angeschaut. Ergebnis: Entwarnung!Moody’s zufolge erziele Tencent weniger als 4% seiner Umsätze im Ausland. Der Anteil in den USA sei dementsprechend noch geringer. Zudem sei Tencent finanziell so stark aufgestellt, dass der Konzern die Auswirkungen eines Verbots wohl problemlos absorbieren könne.Bereits Anfang August sei in einem "Aktionär"-Beitrag diese erste Einschätzung zu lesen gewesen: "Die langfristigen Auswirkungen auf Tencent sollten überschaubar bleiben. Außerhalb Chinas erzielt der Konzern nicht mal fünf Prozent seiner Erlöse." Für langfristig orientierte Investoren bleibe das Unternehmen aufgrund seiner dominanten Marktposition und der hervorragenden Wachstumsperspektiven ein Basisinvestment in China, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: