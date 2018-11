Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (14.11.2018/ac/a/a)





Der chinesische Tech-Konzern könne im dritten Quartal die Gewinnerwartungen übertreffen. Wachstum im Werbegeschäft und ein saftiger Einmaleffekt würden Tencent etwas Zeit geben, um eine Lösung für das Problemsegment Gaming zu finden. Die Aktie reagiere positiv mit deutlichen Kursgewinnen.Das digitale Werbegeschäft und das gute Händchen bei Investitionen würden die Anleger über das weiterhin problematische Gaming-Segment hinwegsehen lassen. Der Markt strafe nicht ab, sondern gewähre Tencent mehr Zeit, bis eine Lösung gefunden sei. Bevor allerdings eine solche Lösung gefunden sei, fehle dem Tech-Konzern einer der wichtigsten Kurstreiber. "Der Aktionär" rate investiert zu bleiben und abzuwarten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2018)