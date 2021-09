Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (28.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. unter die Lupe.Gestern habe die Nachricht aufhorchen lassen, dass sich ein hochrangiger Angestellter des weltgrößten Vermögensverwalters vorsichtig positiv über China-Aktien geäußert habe. Um diese Meldung einordnen zu können, sollten Anleger beachten, dass sich ein Teil von BlackRock erst neulich von allen Tencent-Aktien verabschiedet habe.Der zitierte Jean Boivin sei Chefanalyst bei BlackRock. Ihm zufolge halte BlackRock gerade vorsichtig die Zehen in den chinesischen Markt. BlackRock sei demnach (noch) nicht direkt in Kauflaune. Zudem habe der auf Tech-Aktien spezialisierte BlackRock Capital Appreciation Fund erst im August seinen gesamten Bestand an Tencent-Aktien im Wert von 43,7 Mio. USD verkauft.Letztendlich unterscheide sich die Haltung bei BlackRock wohl nicht wesentlich von der Einschätzung des "Aktionärs": Ausgewählte Investments könnten angesichts der teils attraktiv wirkenden Bewertungen mit wenig Kapitaleinsatz eingegangen werden. Angesichts des anhaltenden politischen Drucks und der intakten mittelfristigen Abwärtstrends seien Tencent und Co derzeit allerdings definitiv kein Muss im Depot. Zumal auch China-Aktien heute im Zuge der allgemeinen Marktschwäche wieder absacken würden, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2021)