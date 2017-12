Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent:





Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (22.12.2017/ac/a/a)

Fulda (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Tencent-Aktie (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Tencent sei und bleibe ein Basis-Investment für China-Fans. Neben der größten Online-Gaming-Sparte in China betreibe Tencent im Reich der Mitte mit WeChat/Weixin zudem denbeliebtesten und größten Messaging-Dienst mit inzwischen über 1 Mrd. Nutzer. Weitere Wachstumssegmente seien das Spotify-Equivalent Tencent Music und YouTube-Pendant Tencent Video. Und Tencent dringe in immer neue Geschäftsbereiche vor. Dazu würden die Chinesen auch milliardenschwere Beteiligungen eingehen, z.B. an Snap (Messaging), Nio (Elektroauto) oder Flipkart (E-Commerce). Darüber hinaus wolle Tencent auch in Technologien wie Cloud Computing, Online-Payment oder künstliche Intelligenz investieren. Finanziell sei das für Tencent kein Problem, habe man doch allein im dritten Quartal einen Free-Cashflow von 27,51 Mrd. Renminbi (rund 3,6 Mrd. Euro) generiert - ein Anstieg um 94%.Die Zahlen hätten deutlich über den Analystenschätzungen gelegen. Mit den jüngsten Quartalszahlen habe man die Analystenschätzungen deutlich hinter sich gelassen. Der Umsatz habe im abgelaufenen Quartal um satte 61% auf 9,83 Mrd. Dollar zugelgt. Der Gewinn sei sogar um 67% auf umgerechnet 2,72 Mrd. Dollar gestiegen. Zum Umsatz beigetragen hätten erneut SmartPhone- und PC-Games, Payment Services, Digital Content Subscriptions sowie das Social Advertising Business, habe Ma Huateng, Chairman und CEO von Tencent, das aktuelle Ergebnis kommentiert, so die Experten von JS Capital in ihrem aktuellen Newsletter. (Ausgabe Dezember 2017)