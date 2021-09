Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

53,10 EUR -3,89% (09.09.2021, 18:17)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

480,00 HKD -8,48% (09.09.2021, 16:08)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (09.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gaming-Aktien seien bereits gestern abverkauft worden. Das setze sich heute fort. Der Kurs der Tencent-Aktie falle rund 5 Prozent. Auch die Kurse anderer chinesischer Unternehmen würden absacken. Es sei ein deutlicher Rückschlag nach der jüngsten Erholungsbewegung. Auslöser dafür sei vor allem eine weitere Meldung, die in erster Linie den Gaming-Sektor betreffe.China werde vorerst keine Genehmigungen für neue Online-Spiele erteilen. Das berichte die South China Morning Post unter Berufung auf Insider.Wann es wieder neue Zulassungen geben werde, sei ungewiss. Grundsätzlich sollten künftig wohl weniger neue Gaming-Titel in China zugelassen werden, um Spielesucht vorzubeugen.Die Entscheidung solle auf dem Treffen der chinesischen Gaming-Größen mit der chinesischen Führung kommuniziert worden sein. Wie berichtet, sei dabei auch eine verschärfte Aufsicht des Gaming-Sektors angekündigt worden. Betroffen seien davon ebenfalls Streaming-Plattformen.Es seien zwei Handelstage zum Vergessen aus Sicht investierter Anleger. Nach wie vor dränge sich ein Kauf chinesischer Aktien mit Gaming-Bezug nicht auf. Von einem neuen Tief sei der Tencent-Kurs allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Insofern sei die charttechnische Lage neutral. DER AKTIONÄR rät lediglich risikobewussten Anlegern bei ausgewählten China-Aktien zu (überschaubaren) Investitionen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Tencent-Aktie. (Analyse vom 09.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: