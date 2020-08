Kursziel

Tencent Firma Aktienanalyst Datum 75,00 USD Overweight Barclays Gregory Zhao 27.07.2020 649,00 Buy Citigroup - 14.07.2020 475,00 Neutral Mizuho Securities USA James Lee 08.07.2020 535,00 Buy Loop Capital Rob Sanderson 17.06.2020 560,00 Buy Benchmark Company Fawne Jiang 14.05.2020



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (11.08.2020/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 649,00 oder 475,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tencent-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tencent Holdings Ltd. wird am 12. August die Zahlen zum 2. Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tencent-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Citigroup: Am 14. Juli haben die Analysten den Titel unverändert mit dem Votum "buy" bewertet und das Kursziel von 541 auf 649 HKD erhöht.Die niedrigste Kursprognose für Tencent kommt dagegen von Mizuho Securities USA. Analyst James Lee hat am 8. Juli das Papier des Internet-Giganten weiterhin mit dem "neutral"-Rating eingestuft und das Kursziel von 475 HKD in Aussicht gestellt.Gerade erst hatten Marktteilnehmer die Attacke von US-Außenminister Mike Pompeo auf chinesischen Tech-Unternehmen verdaut, da macht Donald Trump schon Nägel mit Köpfen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 7. August. Per Dekret verbiete der US-Präsident Transaktionen mit Tencent. Das klinge aber dramatischer als es voraussichtlich sei. Microsoft derzeit besonders im Fokus. Der US-Regierung sei jedoch auch Tencents App WeChat ein Dorn im Auge. Trumps Dekrete würden nun US-Geschäfte mit ByteDance und Tencent verbieten. In 45 Tagen könnte das Transaktionsverbot in Kraft treten. Abzuwarten bleibe, ob die Unternehmen dagegen rechtliche Schritte einleiten würden.Trumps Vorstoß sei wohl vor allem dem Wahlkampf geschuldet und eine Fortsetzung des Handelskonflikts mit anderen Mitteln. Die langfristigen Auswirkungen auf Tencent sollten überschaubar bleiben. Außerhalb Chinas erzielt der Konzern nicht mal 5% seiner Erlöse, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tencent-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tencent-Aktie auf einen Blick: