Kursziel

Tencent

(HKD) Rating

Tencent Firma Aktienanalyst Datum 497,00 Buy Jefferies & Co. Karen Chan 07.08.2018 59,00 USD Overweight Barclays Gregory Zhao 31.07.2018 480,00 Overweight J.P. Morgan Alex Yao 31.07.2018 452,00 Buy Deutsche Bank Hanjoon Kim 26.07.2018 560,00 Outperform Macquarie Research Wendy Huang 26.07.2018 525,00 Buy UBS Erica Poon Werkun 25.07.2018 490,00 Buy Daiwa Capital Markets John Choi 23.07.2018 514,00 Buy Citigroup Alicia Yap 17.07.2018 502,00 Buy China International Capital Natalie Wu 16.07.2018 498,00 Overweight Morgan Stanley Grace Chen 12.07.2018 492,00 Buy Instinet Jialong Shi 11.07.2018 496,00 Outperform Credit Suisse Thomas Chong 10.07.2018 512,00 Buy Merill Lynch Eddie Leung 18.05.2018 546,00 Buy Goldman Sachs Piyush Mubayi 17.05.2018



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

40,32 EUR -2,44% (13.08.2018, 17:40)



Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

40,67 EUR -1,17% (13.08.2018, 17:27)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (14.08.2018/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 560,00 oder 452,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tencent-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tencent Holdings Ltd. wird am 15. August die Zahlen zum 2. Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tencent-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Macquarie Research: In der Aktienanalyse vom 26. Juli wurde der Titel unverändert mit "outperform" eingestuft und das Kursziel von 560,00 HKD bestätigt. Tencent Holdings Ltd. habe die Testversion von Fortnite in China am 24. Juli gestartet. Das Genre Überlebenskampfspiele beginne sich für Tencent auszuzahlen. Die Analysten von Macquarie Research würden glauben, dass es bei Tencent nach einem schwachen zweiten Quartal zu einer starken Entwicklung in Q3 komme. Mit Pingduoduo und Tencent Music könne das Unternehmen Value generieren und als defensiver Titel im aufgerüttelten Markt bestehen. Analystin Wendy Huang rät Anlegern Kursschwächen zum Einstieg zu nutzen.Laut einer Aktienanalyse vom 26. Juli bestätigt Hanjoon Kim, Analyst von Deutsche Bank, seine Empfehlung, die Aktien von Tencent Holdings Ltd. zu kaufen. Bei Tencent Holdings Ltd. hätten sich nach Ansicht der Analysten in den letzten Monaten drei wesentliche Aspekte herauskristallisiert, die für Bedenken sorgen würden. Bei Spielen für mobile Geräte könnte es im zweiten Quartal zu einem sequenziellen Rückgang gekommen seien. Dies könnte ein Signal sein, dass das zukünftige Generieren von Wachstum schwieriger werden könnte. Zudem sei ein Rückgang der Profitabilität von Tenpay zu beobachten. Ein rückläufiger Marktanteil hinsichtlich der Nutzungsdauer im mobilen Spektrum könnte ein Indiz für eine abnehmende Dominanz im chinesischen digitalen Content-Markt sein. Nach Angaben von Analyst Hanjoon Kim sollten die Beobachtungen aber nicht mit strukturellen Sorgen gleichgesetzt werden. Das Gewinnmomentum könnte einfach derzeit nur etwas schwächer sein. Im Zuge einer Reduzierung der Gewinnerwartungen sei das Kursziel für die Tencent-Aktie von 512,00 auf 452,00 HKD gesenkt worden. Investoren sollten Positionen in dem Titel weiter aufstocken, so der Deutsche Bank-Analyst weiter.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät, bei der Tencent-Aktie dabei zu bleiben. Der chinesische Konzern sei nicht aufzuhalten. In Sachen Mobile-Games erziele Tencent neue Rekorde. Darüber hinaus werde die Vertriebsplattform WeGame weiter ausgebaut. An den Umsätzen gemessen sei Tencent der größte Gaming-Konzern der Welt - obwohl die Chinesen nur wenige Titel im Portfolio hätten. Allerdings würden wenige Mega-Erfolge wie "League of Legends" oder die Clash-Serie genügen. Dank der WeGame-Plattform und den zahlreichen Beteiligungen sei der Konzern zudem noch tiefer in den aussichtsreichen Gaming-Markt verstrickt. Top, denn die Marktforscher von Newzoo würden für den weltweiten Gaming-Markt im laufenden Jahr mit einem Wachstum von 13,3 Prozent rechnen. Reichlich Potenzial, nicht nur für Tencent - auch für die Anleger, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 11. Juli.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tencent-Aktie auf einen Blick: