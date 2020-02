L&S-Aktienkurs Temenos-Aktie:

155,05 EUR +3,30% (13.02.2020, 16:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Temenos-Aktie:

164,70 CHF +1,51% (13.02.2020, 16:44)



ISIN Temenos-Aktie:

CH0012453913



WKN Temenos-Aktie:

676682



Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TE8N



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TEMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TMNSF



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (13.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.4Q19-Eckdaten über Erwartungen und Prognose: Die SW-Lizenzeinnahmen seien um 27% (in konst. Währung) bzw. 17% (bereinigt) gestiegen und hätten damit die Analystenschätzung um 4% und den Konsens um 3% übertroffen. Der Gesamtumsatz habe sich um 23% in konst. Währung bzw. 9% bereinigt erhöht; dies entspreche dem Konsens und übertreffe die Analystenschätzung um 1%. Das Nicht-IFRS-EBIT sei um 18% (inkl. Kony) gestiegen und liege damit 6% über der Analystenprognose und 4% über dem Konsens. Das EPS habe die Analystenprognose um 8% und den Konsens um 7% übertroffen. Starkes Wachstum in APAC (+59%), Amerika (+43%), Europa (+5%). Die Region EMEA sei wieder auf Kurs (+4% im 4Q). Zweistelliges Wachstum im Core Banking. Der SaaS-Umsatz sei um 215% gestiegen.Cashflow durch Timing-Probleme belastet: Der Cashflow habe die Erwartungen verfehlt, da sich Zahlungen großer europäischer Banken bis Anfang Januar verzögert hätten (Auswirkung von rund 25 Mio.). Die Cash Conversion habe bei 100% (bereinigt: 108%) gelegenb. DSO von 120 bzw. 114 ohne Kony. Bei Bereinigung um die Timing-Probleme hätte das DSO fünf Tage weniger betragen, dies entspreche einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr.Wechsel in der Geschäftsleitung: Alexa Guenoun übernehme die Leitung der Region Nord- und Südamerika. Ihr Vorgänger Tom Hogan (der frühere CEO von Kony) verlasse das Unternehmen, was Foeth sehr überrasche. Alexa Guenoun besitze einen guten Ruf und könne bei Temenos eine starke Erfolgsbilanz vorweisen. Der CTO trete zurück und werde durch den CPO ersetzt.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Temenos-Aktie. Das Kursziel laute CHF 226. (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Temenos-Aktie: