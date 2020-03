SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Temenos-Aktie:

102,45 CHF -2,20% (19.03.2020, 09:33)



ISIN Temenos-Aktie:

CH0012453913



WKN Temenos-Aktie:

676682



Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TE8N



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TEMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TMNSF



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (19.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Mögliche Verzögerungen bei Vertragsabschlüssen und -umsetzungen zu erwarten: Angesichts der hohen Unsicherheit, was die Folgen und die Dauer der Covid-19-Pandemie anbelange, erwarte Foeth aufgrund der vorübergehenden Konjunkturverlangsamung, der Reisebeschränkungen und des Ausfalls von Mitarbeitern von Finanzinstituten vor allem im 2Q20 potenzielle Verzögerungen bei der Unterzeichnung neuer Verträge und der Umsetzung. Foeth erwarte, dass die Ergebnisse im 1Q20 (16. April) erste Anzeichen der Folgen enthalten würden.Foeth senke die Erwartungen für den Umsatz im GJ20 um 6% (Gesamtanstieg: 15% ggü. Prognose von 16 bis 20%, Lizenzwachstum: 17,4% ggü. 18,5 bis 23,5%) und das Nicht-IFRS-EBIT um 5% auf USD 369 Mio. (Progn.: 380 bis 385).Unser langfristiges "buy"-Rating bleibt bestehen, so Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research. Neues Kursziel von CHF 178 (226) aufgrund höherer Risikoprämien. (Analyse vom 19.03.2020)Börsenplätze Temenos-Aktie:L&S-Aktienkurs Temenos-Aktie:96,66 EUR -0,06% (19.03.2020, 09:46)