Tradegate-Aktienkurs Temenos-Aktie:

99,10 EUR -1,29% (21.02.2018, 09:02)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Temenos-Aktie:

CHF 114,40 -0,87% (21.02.2018, 09:48)



ISIN Temenos-Aktie:

CH0012453913



WKN Temenos-Aktie:

676682



Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TE8N



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TEMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TMNSF



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (21.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Temenos verhandle über Akquisition von Fidessa: Die vergrößerte Gruppe hätte auf Pro-forma-Basis einen Konzernumsatz von USD 1.233 Mio. und ein EBITDA von USD 398 Mio. im GJ17 gehabt und wäre zu einem der weltweit größten Finanzdienstleistungssoftware-Anbieter mit globaler Reichweite geworden. Sie würde 42% des Umsatzes in Europa, 29% in Amerika, 20% in der APAC-Region und 9% in der MEA-Region erwirtschaften.Temenos gehe von einer erheblichen Verbesserung der Rentabilitätsmargen von Fidessa aus und rechne damit, innerhalb von drei Jahren Run-Rate-Kostensynergien vor Steuern von USD 60 Mio. p.a. zu erzielen (angestrebt sei eine EBITDA-Marge von 37%). Des Weiteren sei das Unternehmen zuversichtlich, das Wachstum beider Gesellschaften durch Cross-Selling-Geschäfte mit ergänzenden Produkten beschleunigen zu können. Zur Erreichung dieser Ziele werde es vor Steuern rund USD 60 Mio. investieren müssen. Das Unternehmen rechne damit, dass die Transaktion im GJ18 zu einer Erhöhung des EPS und mittelfristig im ersten vollständigen Jahr nach dem Abschluss zu einem Wachstumsanstieg führen werde.Temenos habe einen Brückenfinanzierungsvertrag abgeschlossen, in dessen Rahmen das Unternehmen einen Kredit von bis zu GBP 1.43 Mrd. zur Finanzierung einer Barzahlung von GBP 1,4 Mrd. an die Aktionäre von Fidessa aufnehmen könne. Anschließend plane es, auf den Kapitalmärkten aktiv zu werden, um seine ND/EBITDA-Ratio auf 4 und mittelfristig auf 1 bis 1,5 zu senken.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein klares "buy"-Rating. Das Kursziel von CHF 130,00 werde überprüft (+). (Analyse vom 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Temenos-Aktie: