7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.

Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (10.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) unter die Lupe.Das operative Ergebnis habe ca. 5% über den Markterwartungen gelegen und zeige eine anhaltend gute Entwicklung.Telekom Austria habe erneut starke Quartalszahlen vorgelegt und dabei den Konsens für das bereinigte EBITDA um 5% übertroffen. Die operativen Ergebnisse hätten auch eine positive Dynamik im Jahresvergleich gezeigt. Das bereinigte EBITDA sei um +0,9%, das Betriebsergebnis um +4,5% gestiegen. Nach einem ersten detaillierten Blick auf die Ergebnisse würden die Analysten positiv hervorheben, dass 1) das EBITDA in fünf von sieben Märkten gestiegen sei, 2) die durchschnittlichen Umsätze je Kunde im Mobilfunk (ARPU) und Festnetz (ARPL) ihre positive Dynamiken in den beiden größten Märkten Österreich und Bulgarien hätten fortsetzen können und 3) die Zahl der mobilen Vertragskunden um ca. 5% gestiegen sei. Negativ zu vermerken sei der Rückgang der Festnetzanschlüsse um 1,6%, da die Rückgänge bei Breitband mit niedriger Bandbreite und Festnetz-Sprachtelefonie nicht durch den Anstieg bei Breitband mit hoher Bandbreite hätten kompensiert werden können.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 liege über dem Konsens und den bisherigen Analystenschätzungen. Telekom Austria prognostiziere einen Umsatzanstieg von ca. 1% und strebe eine höhere EBITDA Marge als im Vorjahr an. Dies deute auf ein bereinigtes EBITDA von mindestens EUR 1.680 Mio. hin (unter der Annahme einer konstanten Marge), was ein Aufwärtspotenzial gegenüber der aktuellen Konsensschätzung von EUR 1.653 Mio. darstelle. Die Investitionen (ohne Spektrumskosten) würden mit EUR 800 Mio. prognostiziert, was exakt der Analystenprognose entspreche.Die Analysten würden hervorheben, dass Telekom Austria seine erstmals mit den Q3 2020-Ergebnissen im Oktober veröffentlichte Aussage bekräftigt habe, derzeit an der Entwicklung von Alternativen zu arbeiten, die es ermöglichen würden, durch einen gezielten Managementfokus auf interne Effizienz und höhere Vermietungsquoten mehr Nutzen aus dem Besitz der Sendemasten zu ziehen, was ihrer Ansicht nach zu einem positiven Finanzbeitrag führen werde.Bernd Maurer und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, sehen die Ergebnisse und den Ausblick für 2021 als unterstützend für ihre Kauf-Empfehlung und rechnen mit einer Erhöhung der Konsensusschätzungen. (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.