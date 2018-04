Börse Frankfurt-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

7,66 EUR 0,00% (06.04.2018, 15:35)



Wiener Börse Telekom Austria-Aktie:

7,67 EUR -0,13% (06.04.2018, 16:31)



ISIN Telekom Austria-Aktie:

AT0000720008



WKN Telekom Austria-Aktie:

588811



Ticker-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TA1



NASDAQ OTC-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TKAGY



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Der Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio. Einwohner. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 16.000 MitarbeiterInnen per 31. Dezember 2013 und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. EUR. Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (06.04.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von Investmentanalyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, CEFA und Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Telekom Austria Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY).Telekom Austria habe für abgelaufenen Geschäftsjahr eine solide Entwicklung vorweisen können. Der Umsatz sei auf Konzernebene um 4% auf 4,4 Mrd. EUR gestiegen, das EBITDA sei um gut 3% auf 1,4 Mrd. EUR geklettert, womit die Marge leicht von 32,2 auf 31,9% gesunken sei. Das Umsatzplus sei von allen wichtigen Regionen getragen worden (Österreich +1,8%, Bulgarien +4,7%, Kroatien +9,2%), lediglich im Mazedonien sei ein Minus von 4,5% zu verzeichnen gewesen. Deutliche Veränderungen bei der EBITDA-Marge seien nur in Kroatien (24,8% nach 22,2%), Mazedonien (26,4% nach 21,9%) und Slowenien aufgetreten (18,8% nach 24,7%). Per Saldo sei die EBITDA-Prognose des Analysten von 1,46 Mrd. EUR leicht verfehlt worden.Das Management erwarte für das laufende Geschäftsjahr einen weitgehend stagnierenden Umsatz (+1 bis 2%), Investitionen von etwa 750 Mio. EUR und eine stabile Dividende. Der Analyst gehe davon aus, dass die EBITDA-Marge aufgrund diversere Kosteneinsparungsmaßnahmen trotz negativer Effekte aus der Senkung der Roaming-Gebühren bei 32% gehalten werden könne. Im Vergleich zu seinen bisherigen Annahmen habe er seine Umsatz- und Ergebniserwartungen allerdings leicht gesenkt. Auf Basis der aktualisierten bewertungsrelevanten Einflussfaktoren habe er anhand seines DCF-Modells ein unverändertes Kursziel von 7,65 EUR abgeleitet, wobei die Fortschreibung des Prognosezeitraums um ein Jahr die negativen Effekte aus den reduzierten Schätzungen kompensiere.Damit behält Thomas Hofmann, CEFA und Investmentanalyst der LBBW, seine "halten"-Einstufung bei. Das größte Risiko für seinen Investment Case sehe er in einer unerwarteten Verschärfung des Wettbewerbs in für Telekom Austria wichtigen Regionen. (Analyse vom 06.04.2018)Börsenplätze Telekom Austria-Aktie: