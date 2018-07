XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

7,642 EUR +3,99% (26.07.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

7,62 EUR +2,71% (26.07.2018, 18:21)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (26.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Auch in Q2 hätten signifikante Wechselkurseffekte belastet - insbesondere wegen des Lateinamerikageschäfts. Der Umsatz sei daher hauptsächlich wechselkursbedingt um 6,3% (organisch: +2,0%) auf 12,14 (Vj.: 12,96;) Mrd. Euro gesunken. Das Konzern-OIBDA sei überraschend um 1,9% (organisch: +4,1%) auf 4,24 (Vj.: 4,16) Mrd. Euro geklettert. Die Q2-Zahlen hätten demnach insgesamt durchweg die Markterwartungen übertreffen können, während die Analysten-Prognosen zum Teil aber verfehlt worden seien. Erfreulich sei die Kundenentwicklung verlaufen. Laut Telefónica habe bei den Mobilfunkvertragskunden in Q2 der stärkste Quartalsanstieg seit Q3/2011 verzeichnet werden können. Ferner komme auch der Schuldenabbau weiter voran. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden.Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2018 moderat auf 0,70 (alt: 0,75) Euro gesenkt. Wegen der attraktiven Bewertung, des relativ stabilen operativen Geschäfts sowie der attraktiven Dividendenpolitik halte er den aktuellen Aktienkurs - nahe des Allzeittiefs - für nicht gerechtfertigt und sehe unverändert ein deutliches Aufholpotenzial für den Titel.Bei einem von 10,50 auf 9,50 Euro reduzierten Kursziel bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die Telefónica-Aktie. (Analyse vom 26.07.2018)Börsenplätze Telefónica-Aktie: