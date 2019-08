XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (19.08.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) und senkt das Kursziel von 11 auf 6 Euro.Die anhaltende Währungsschwäche in Südamerika überblende das operative Wachstum völlig, so dass er seine IFRS-basierte Planung anpassen. Besser entwickeln dürfte sich im zweiten Halbjahr der spanische Heimatmarkt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Kurzfristige Impulse für die auch charttechnisch unter Druck stehende Telefónica-Aktie erwarte er allerdings nicht. Sehr attraktiv sei jedoch die Dividendenrendite.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Telefónica-Aktie von kaufen auf halten herabgestuft und das Kursziel von 11 auf 6 Euro reduziert. (Analyse vom 19.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Telefonica S.A.: Keine vorhanden.Börsenplätze Telefónica-Aktie: