XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

6,00 EUR +0,03% (25.02.2020, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

5,99 EUR +0,07% (25.02.2020, 11:00)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (25.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Der Umsatz sei in Q4/2019 (testiert) aus Sicht des Analysten überraschend um 4,0% (organisch: +2,0%; Marktkonsens: -4,6%) y/y zurückgegangen. Die Ergebnisentwicklung sei sowohl hinsichtlich der Analystenprognosen als auch der Markterwartungen deutlich schlechter als erwartet ausgefallen. So habe in diesem Zusammenhang, wie bereits schon im Vorquartal, ein Nettoverlust (-202 (Vj.: +610; Analystenschätzung: +753; Marktkonsens: +512) Mio. Euro) ausgewiesen werden müssen. Darüber hinaus sollten in 2020 der Konzernumsatz sowie das OIBDA - nach dem Anstieg in 2019 - nur noch stagnieren (auf organischer Basis). Die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 solle ebenfalls unverändert bei 0,40 Euro/Aktie bleiben.Jost habe seine Prognosen für 2020 (u.a. EPS: 0,63 (alt: 0,72) Euro) und 2021 (u.a. EPS: 0,68 (alt: 0,74) Euro) reduziert. Die überdurchschnittlich schwache Aktienkursentwicklung wirke aus Sicht des Analysten angesichts der fundamentalen Entwicklung übertrieben. Ein hohes Risiko sei jedoch immer noch die hohe Verschuldung - trotz des stetigen Abbaus.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Telefónica-Aktie, die wieder in der Nähe ihres Allzeittiefs notiert, weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 7,60 Euro auf 6,80 Euro gesenkt. (Analyse vom 25.02.2020)Börsenplätze Telefónica-Aktie: