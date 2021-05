ISIN Telefónica Deutschland-Aktie:

DE000A1J5RX9



WKN Telefónica Deutschland-Aktie:

A1J5RX



Ticker-Symbol Telefónica Deutschland-Aktie:

O2D



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica Deutschland-Aktie:

TELDF



Kurzprofil Telefónica Deutschland Holding AG:



Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) bietet Mobil- und Festnetzdienste für Privat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Produkte und Services im Bereich Internet der Dinge und Datenanalyse. Mit 44,3 Millionen Mobilfunkanschlüssen und 2,4 Millionen Breitbandanschlüssen ist das Unternehmen einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland.



Telefónica Deutschland wird zum "Mobile Customer & Digital Champion" - mit diesem Anspruch will das Unternehmen bis 2022 zum bevorzugten Partner der Kunden im deutschen Mobilfunkmarkt werden. Damit ist ein klarer Auftrag verbunden: Telefónica Deutschland macht das Leben seiner Kunden einfacher und besser und ermöglicht ihnen mobile Freiheit in der digitalen Welt. Konkret bedeutet dies ein durchweg positives Erlebnis bei Marke, Produkten, Kundenservice und Netz.



Dafür verfügt das Unternehmen schon heute über hervorragende Voraussetzungen. Kein Netzbetreiber in Deutschland verbindet mehr Menschen im Mobilfunk. Nach der Integration von E-Plus digitalisiert das Unternehmen sein Geschäft und stellt dabei den Kundennutzen in den Mittelpunkt.



Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Telefónica Deutschland mit knapp 8.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,53 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (OIBDA) lag bei 2,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist der einzige Telekommunikationsanbieter mit eigenem Mobilfunknetz, der sich ausschließlich auf Deutschland konzentriert - den attraktivsten Mobilfunkmarkt Europas. Kein anderes Land in Europa verfügt über ein so großes Entwicklungspotenzial.



Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 24.09.2018 im MDAX sowie seit 2013 im TecDAX gelistet. Unter ihrem Dach agiert die hundertprozentige, operativ tätige Tochtergesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S. A. - einem der weltweit größten Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Madrid und als Gruppe zu den 100 digitalen Pionieren in Europa (Ranking Financial Times 2018). (25.05.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Telefónica Deutschland-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekomanbieters Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF).Die Steigerungen von Umsatz und OIBDA im COVID-19-Umfeld würden zeigen, dass die operativen Trends intakt seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im Jahresverlauf dürfte ein wieder zunehmendes Roaming-Geschäft die Entwicklung dynamisieren. Die niedrigen Kündigungsraten würden sich z.T. aus der Pandemiesituation (Never change a running system!), immer stärker aber auch aus einer weiter deutlich verbesserten Netzqualität speisen. Die Telefónica Deutschland-Aktie zeichne sich zudem durch eine attraktive Dividendenrendite aus.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Telefónica Deutschland-Aktie mit dem unveränderten Kursziel 3,20 Euro. (Analyse vom 25.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Telefónica Deutschland-Aktie:Xetra-Aktienkurs Telefónica Deutschland-Aktie:2,282 EUR -1,30% (25.05.2021, 15:00)Tradegate-Aktienkurs Telefónica Deutschland-Aktie:2,279 EUR -1,85% (25.05.2021, 15:16)