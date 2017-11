Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

8,61 EUR -0,31% (13.11.2017, 08:279)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (13.11.2017/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF), senkt aber das Kursziel von 12 auf 11,50 Euro.Insbesondere Währungseffekte hätten Telefónica im 3. Quartal 2017 belastet, so der Analyst in einer am Freiatg veröffentlichten Studie. Operativ habe der Konzern aber Fortschritte erzielt. Der spanische Heimatmarkt habe sich weiter schwierig gezeigt, in Q3 sei aber ein noch zu bestätigender verbesserter Trend erkennbar gewesen. Telefónica Deutschland habe sich besser als erwartet entwickelt. Die wirklichen Wachstumstreiber des Konzerns würden sich aber auf dem südamerikanischen Kontinent befinden. Insbesondere aufgrund der Währungseffekte habe Donie seine Planung überarbeitet und sein Kursziel reduziert.Die intakte Wachstumsstory und die kontinuierlichen operativen Verbesserungen sind Basis seiner Kaufempfehlung für die Telefónica-Aktie, so Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2017)XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:8,648 EUR -0,67% (10.11.2017, 17:35)