Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (24.02.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekommunikationsanbieters Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Mit -1,0% y/y sei der Umsatz in Q4 weniger stark gefallen als erwartet. Die Ergebnisentwicklung sei hingegen gemischt ausgefallen, was aber auch an Restrukturierungskosten in Höhe von 1,3 Mrd. Euro gelegen habe. Der Ausblick für 2017 sei solide ausgefallen. Der Umsatz solle auf organischer Basis stabil bleiben. Die bereinigte OIBDA-Marge solle sich gegenüber 2016 (31,8%) um bis zu einem Prozentpunkt erhöhen. Ferner habe das Unternehmen jetzt den Verkauf eines Anteils von bis zu 40% an der Infrastruktursparte Telxius für 1,3 Mrd. Euro vereinbart.Der Analyst habe seine EPS-Prognosen moderat erhöht. Ungeachtet der gegenwärtigen Risiken in den Schwellenländern und den Schwierigkeiten bei den Asset-Verkäufen sehe er Telefónica im europäischen Telekommunikationsmarkt unverändert als gut aufgestellt an. Hinzu komme eine - trotz der Reduzierung - immer noch relativ attraktive Dividendenrendite von 4,2% (für 2017 und 2018).Börsenplätze Telefónica-Aktie:XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:9,57 EUR +0,27% (24.02.2017, 10:47)