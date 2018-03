Tradegate-Aktienkurs Telecom Italia-Aktie:

Kurzprofil Telecom Italia S.p.A.:



Telecom Italia S.p.A. (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) ist ein italienischer Telekommunikationsanbieter. Zum Portfolio gehören Plattformen und Infrastrukturen in denen Sprache und Daten in fortschrittliche Telekommunikationsdienste wie die neuesten ICT- und Media-Lösungen umgewandelt werden. Telecom Italia bietet eine breite Palette an interaktiven, flächendeckenden und partizipativen Diensten an, die bei unterschiedlichen Geräten Anwendung finden: bei Mobiltelefonen und in der Festnetz-Telefonie, bei PCs und bei Fernsehern, bei Smartphones, Tablets und TV Set-top Decodern. Dementsprechend können Kunden zwischen verschiedenen Festnetz- und Mobilfunk-Tarifen sowie einem vielfältigen Angebot im Bereich IP-Kommunikation, High-Speed-Verbindungen, Datenverwaltung, Speicherung, Sicherheit und Video wählen.



Telecom Italia stellt Breitbanddienste zur Verfügung, die nahezu 100 Prozent der gesamten Fläche Italiens abdecken. Für Unternehmen hält der Konzern integrierte und auf spezielle Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen parat. Dazu gehören neben speziellen Mobilfunktarifen, IP-Kommunikation und ultraschnellen Verbindungen auch zahlreiche Applikationen im Bereich Datenmanagement und Datenspeicherung, Sicherheit, Videoüberwachung und Management des Stromverbrauchs.



Darüber hinaus ist Telecom Italia im Bereich Cloud Computing aktiv. Dies ermöglicht Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen die Virtualisierung der IT-Infrastruktur und IT-Anwendungen. Die Hauptmarken der Unternehmensgruppe sind Telecom Italia, TIM, Virgilio, La7, MTV Italia und Olivetti. Neben dem italienischen Markt ist die Gesellschaft insbesondere in Lateinamerika aktiv. Der in Brasilien und Argentinien generierte Umsatz trägt wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei. Darüber hinaus hält der Konzern Niederlassungen in Nordamerika, Afrika und Asien. (22.03.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Telecom Italia-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Kurs der Telecom Italia-Aktie S.p.A. (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) ist seit dem Zwischenhoch im November 2015 in der Spitze um mehr als 40 Prozent gefallen und hat damit deutlich stärker verloren als der Branchenindex, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allerdings hätten die Anteilscheine in den vergangenen Tagen ein eindrucksvolles Comeback gefeiert. Ausgangspunkt sei die Vorlage der Geschäftszahlen für 2017 gewesen. Der Umsatz sei um rund vier Prozent auf 19,8 Mrd. Euro gestiegen. Beim Gewinn habe der Konzern aufgrund von Sonderbelastungen einen Rückgang von 1,8 auf 1,12 Mrd. Euro verkraften müssen. Damit habe Telecom Italia schlechter abgeschnitten als erwartet.Für Aufsehen gesorgt hätten jedoch andere Nachrichten: Zum einen wolle Telecom Italia die Infrastruktur für sein Festnetzgeschäft auf eigene Beine stellen. Damit solle sichergestellt werden, dass Konkurrenten ihre Dienste wie Breitband-Internet oder Telefonie besser anbieten könnten. Der Wert des Netzes werde laut der Nachrichtenagentur Bloomberg bei rund 15 Mrd. Euro gesehen, was etwas weniger sei als der gegenwärtige Börsenwert von Telecom Italia.Zum anderen sei bekannt geworden, dass der für sein aggressives Vorgehen bekannte Investor Paul Singer bei Telecom Italia eingestiegen sei. Über seinen Hedgefonds Elliott habe er eine Position in Höhe von circa fünf Prozent aufgebaut. Singer wolle unter anderem einen Börsengang der Festnetzsparte des ehemaligen Staatsmonopolisten erreichen statt der angedachten Abspaltung. Zudem habe sich Singer mit dem Telecom-Hauptaktionär Vivendi angelegt. In einem Brief an das Management des italienischen Konzerns werfe Singers Hedgefonds Elliott dem französischen Großaktionär vor, gegen die Interessen anderer Anteilseigner zu handeln. Eine schwache Führung des von Vivendi kontrollierten Verwaltungsrats habe zu schwerwiegenden Interessenkonflikten geführt sowie zu einem Bewertungsabschlag durch Investoren an der Börse. Außerdem lasse das Unternehmen einen klaren strategischen Plan vermissen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Telecom Italia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Telecom Italia-Aktie:0,798 EUR +2,62% (22.03.2018, 17:35)