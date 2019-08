Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tele Columbus AG:



Die Tele Columbus Gruppe (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) ist mit rund 3,3 Millionen angeschlossenen Haushalten der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Unter dem Markennamen PΫUR steht Tele Columbus für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PΫUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht.



Die Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im SDAX gelistet. (19.08.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Tele Columbus-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) unter die Lupe.Timm Degenhardt, CEO von Tele Columbus, habe ein Problem. Das Unternehmen sei verschuldet bis unter die Dachkante. Mit den ganzen Schulden könne der Firmenchef sicherlich die kompletten Wände seines Büros tapezieren. Per Ende 2018 sei die Gesellschaft mit netto fast 1,4 Mrd. Euro verschuldet gewesen. Haushoch! Der Umsatz habe im vergangenen Jahr bei knapp einer halben Mrd. Euro gelegen. Das normalisierte EBITDA habe 236 Mio. Euro betragen und das berichtete EBITDA habe bei rund 190 Mio. Euro gelegen.Der operative Cashflow habe im vergangenen Jahr einen Wert von rund 160 Mio. Euro erreicht. Ziehe man den Cashflow aus der Investitionstätigkeit ab, habe noch ein Free Cashflow von rund 16 Mio. Euro erzielt werden können. Viel zu wenig angesichts der immensen Verschuldung. Degenhardt erwarte in 2019 eine Stabilisierung des normalisierten EBITDA im Vergleich zum Vorjahr. Capex solle sich erneut auf Höhe des Jahres 2018 bewegen. In der Summe komme Tele Columbus bestenfalls im Schneckentempo voran. Degenhardt habe das Amt des Firmenchefs beim Kabelanbieter im Januar 2018 angetreten. Bisher könne man noch keine Akzente des CEOs erkennen, die er vor allem bei der Reduktion der Verschuldung gesetzt habe. Ganz kritische Marktbeobachter sähen das Unternehmen trotz Kursrutsch weiterhin als einen großartigen Short. Sie würden die Meinung spielen, dass mit flächendeckender Einführung von 5G kein Mensch mehr einen Kabelnetzanbieter brauche.So drastisch sehen die Experten von "Vorstandswoche.de" es nicht. Das würde markttechnisch das Aus für die Firma bedeuten. Alarmierend würden sie jedoch das Zahlenwerk und die Bilanz der Gesellschaft finden. Die Gewinn- und Verlustrechnung sei in 2018 mit aktivierten Eigenleistungen von über 20 Mio. Euro geprägt gewesen. Das EBITDA von mehr als 200 Mio. Euro sei um diesen Betrag aufgebläht. Die Schulden müssten verzinst werden. 2018 hätten die Aufwendungen für Zinsen bei mehr als 75 Mio. Euro gelegen. Die Verschuldung stehe nach Meinung der Experten in keinem Verhältnis zum berichteten EBITDA.Das Eigenkapital habe per Ende Dezember 2018 bei 354 Mio. Euro gelegen. Dem stünden immaterielle Vermögenswerte von sage und schreibe 1,26 Mrd. Euro gegenüber. Ziehe man davon nur 50% ab, sei das Eigenkapital bereits mehr als verbraucht. Die Kabelnetze stünden selbst mit über 600 Mio. Euro in den Büchern. Ob das werthaltig sei, erscheine durchaus fraglich. Da Tele Columbus eifrig ins eigene Netz investieren müsse, dürfte auch der Free Cashflow schwach bleiben. Rechne man nunmehr noch die hohen Zinskosten hinzu, bleibe überhaupt kein Free Cashflow mehr übrig. Es sei den Experten ein Rätsel, wie der CEO angesichts der Schulden ruhig schlafen könne. Ohne einen Schuldenschnitt oder Tausch in Eigenkapital werde es aus Sicht der Experten nicht funktionieren. Die kreditgebenden Banken sollten dem Management einmal die Frage stellen, wie die Kredite zurückbezahlt werden sollten oder sich mit einem Tausch in Eigenkapital näher beschäftigen würden.Auf der kommenden Hauptversammlung von Tele Columbus werde Dommermuth angreifen. Er wolle den Aufsichtsrat mit eigenen Leuten respektive mit eigenen Kandidaten besetzen. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" meinen: Richtig so! Das Unternehmen selbst habe indes eigene Kandidaten vorgeschlagen. Die Experten würden Dommermuth empfehlen, in der Sache hart zu bleiben und keinen "Kompromiss" oder eine einvernehmliche Lösung einzugehen. Zur Not werde es eine Kampfabstimmung geben. Bei einer eventuellen Kampfabstimmung dürfte United Internet bereits aufgrund der eigenen Stimmrechte die besseren Karten haben. Zudem würden die Experten davon ausgehen, dass der eine oder andere professionelle Investor United Internet folgen werde. Die Hauptversammlung von Tele Columbus Ende des Monats in Berlin werde daher spannend werden.Die Wahlvorschläge der Gesellschaft halten die Experten von "Vorstandswoche.de" vor allem bei den Herren Hans-Holger Albrecht und André Krause für weitgehend ungeeignet. Albrecht sei CEO und Mitglied des Verwaltungsrates bei Deezer SA, einem Anbieter von Musik-Streaming. Er dürfte kaum die Zeit haben, sich intensiv um Tele Columbus zu kümmern. Angesichts der bilanziellen Situation beschere Tele Columbus auch dem Aufsichtsrat deutlich mehr Arbeit als ein normales Mandat. Aus diesem Grund scheide Krause als Kandidat sicherlich aus. Er sei CFO der Schweizer Sunrise Communications. Sunrise plane bekanntlich im 2. Halbjahr eine große Übernahme, die den CFO voll beanspruchen werde. Es erscheine fraglich, wie er sich in dieser Zeit angemessen um das Mandat bei Tele Columbus kümmern wolle. Die weiblichen Kandidaten der Gesellschaft, Catherine Mühlemann und Carola Wahl, würden den Experten gänzlich ungeeignet erscheinen, in einem Sanierungsfall wie Tele Columbus als Aufsichtsrat tätig zu sein.Die Hauptversammlung ist einen Besuch wert - die Tele Columbus-Aktie empfehlen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" zu meiden. (Analyse vom 19.08.2019)