Börsenplätze Teladoc Health-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

31,175 EUR -41,10% (28.04.2022, 20:33)



NYSE-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

32,2299 USD -42,44% (28.04.2022, 20:18)



ISIN Teladoc Health-Aktie:

US87918A1051



WKN Teladoc Health-Aktie:

A14VPK



Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie:

4LL



NYSE-Symbol Teladoc Health-Aktie:

TDOC



Kurzprofil Teladoc Health Inc.:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung. (28.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.Nach den jüngsten Zahlen verliere die Teladoc-Aktie heute im US-Handel knapp 50 Prozent. Für Tech-Investment-Star Cathie Wood eine Trägodie. Teladoc Health sei nach Tesla die größte Position in den von Wood geführten Ark-Fonds. Noch kurz vor der Veröffentlichung der Teladoc-Zahlen habe Ark die Aktie sogar nachgekauft.Teladocs Ausblick habe die Erwartungen verfehlt: Das Unternehmen rechne mit steigenden Kosten (Inflation) und langsameren Umsatzwachstum. Zuletzt sei der Kurs heute unter 29 Dollar gerutscht und habe 48 Prozent im Minus gelegen. Vom Hoch aus habe Teladoc seit Februar 2021 rund 90 Prozent verloren.Ark sei mit 12 Prozent der größte Anteilseigner bei Teladoc. Gestern sei Arks Teladoc-Position noch etwa 1,1 Milliarden Dollar wert gewesen. Der Buchverlust durch den aktuellen Kursrutsch dürfte demnach mindestens 500 Millionen Dollar betragen.Angesichts eines ohnehin schwierigen Marktumfelds für wachstumsstarke, verlustreiche Tech-Unternehmen sei bei Teladoc nicht mit einer schnellen Erholung zu rechnen. Mit Tesla schwächele seit Monatsbeginn auch die größte Position der Ark-Fonds. Insofern werde spannend, ob Anleger dem Wood-Team weiterhin die Treue halten oder Gelder abziehen würden. Letzteres könnte für zusätzlichen Kursdruck sorgen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link