Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telemedizin-Spezialisten Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.Telemedizinische Dienste würden in Zeiten der Corona-Krise boomen. Entsprechend hoch seien auch die Erwartungen an Vertreter wie Teladoc Health. Die Amerikaner hätten nun Zahlen zum ersten Quartal 2020 vorgelegt, die unter den Schätzungen lägen. Dem gegenüber stehe ein starker Ausblick. Wie reagiere die Aktie darauf?Im ersten Quartal 2020 habe Teladoc Health den Umsatz um 40,6 Prozent auf 180,8 Millionen Dollar gesteigert, was den Analystenerwartungen entsprochen habe. Mit einem Minus von 0,40 Dollar je Aktie habe das Unternehmen einen etwas höheren Verlust als erwartet geschrieben (Prognose: Fehlbetrag von 0,36 Dollar). Die Visits (digitalen Arztbesuche) habe die Gesellschaft um satte 92 Prozent auf zwei Millionen nach oben geschraubt.Für das zweite Quartal 2020 peile Teladoc abermals eine kräftige Umsatzsteigerung auf 215 bis 225 Millionen Dollar an (Schätzung: 186,1 Millionen Dollar). Für das Geschäftsjahr 2020 stelle die Gesellschaft nun einen Erlös von 800 bis 825 Millionen Dollar in Aussicht (737 Millionen Dollar prognostiziert).Die Teladoc-Aktie habe in den letzten Wochen zu den absoluten Highflyern an der Wall Street gezählt. Die hohe Nachfrage nach telemedizinischen Diensten aufgrund der Corona-Pandemie bekomme die Gesellschaft zu spüren, doch entsprechend hoch seien auch die Erwartungen an das noch defizitär wirtschaftende Unternehmen.Die Teladoc-Aktie habe nach der Zahlenvorlage rund fünf Prozent eingebüßt. Angesichts der immensen Erwartungen und Bewertung sei die Reaktion vertretbar.Investierte Anleger bleiben mit der Restposition vorerst an Bord (Stopp: 120,00 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.04.2020)