Die Frage nach dem Motiv für einen Aktiensplit sei schnell beantwortet: Es gehe um Optik und damit verbunden um die Attraktivität der Anteile. Unternehmen würden sich generell viele Investoren wünschen. Aktien mit hohen Kursen würden auf Anleger oft teuer wirken - selbst wenn sie es fundamental betrachtet nicht seien - und damit unattraktiv. Bei Apple und Tesla jedenfalls sei die Rechnung aufgegangen. Während der Kursanstieg bei Apple mit 34 Prozent "moderat" ausgefallen sei, seien die Tesla-Papiere zwischen Ankündigung und Umsetzung des Splits um 80 Prozent in die Höhe geschossen.



Zweifelsohne handle es sich bei den Kursbewegungen um Übertreibungen, aus Anlegersicht stelle sich jedoch vor allem die Frage, ob diese Kurszuwächse nur ein Strohfeuer darstellen würden und wie schnell diesem Feuer womöglich der Brennstoff ausgehe. Die Antwort möge überraschen, doch sie sei durch verschiedene Studien unterlegt: Aktiensplits würden auch langfristig für eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt sorgen.



Für Anleger könnte es sich daher auszahlen, auf mögliche weitere Aktiensplit-Kandidaten aus dem Tech-Sektor zu setzen. Doch nicht jede Firma mit einem hohen Börsenkurs denke gleich daran, ihre Aktien aufzuspalten. Am aussichtsreichsten sind Unternehmen, deren Aktien teuer wirken würden, deren Kurse sich in den vergangenen Monaten deutlich nach oben bewegt hätten - und die am besten einen solchen Schritt schon einmal vollzogen hätten.



Vor diesem Hintergrund sei vor allem Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) ein heißer Kandidat für einen Aktiensplit. Als einer der Hauptprofiteure der Corona-Krise sei die Aktie des Internetkonzerns zuletzt stark gestiegen und koste inzwischen mehr als 3.000 Dollar. Der Konzern habe in der Vergangenheit bereits mehrmals zu dem Instrument des Aktiensplits gegriffen. Auch die Alphabet-Aktie (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) sei längst in vierstellige Bereiche vorgedrungen und habe bereits Erfahrung mit Splits: Im Jahr 2014 habe das damals noch unter Google firmierende Unternehmen seine Papiere im Verhältnis 1 zu 2 geteilt.



Auch dem Online-Reisebüro Booking.com (ISIN US09857L1089/ WKN A2JEXP) würden Experten einen Split zutrauen. Die Aktie notiere bereits seit mehreren Jahren im vierstelligen Bereich. In Europa gelte der Zahlungsabwickler Adyen (ISIN NL0012969182/ WKN A2JNF4) als Kandidat für einen Aktiensplit. Schließlich gehöre der Titel mit einem Kurs nur wenig unterhalb der 1.500-Euro-Marke zu den optisch teuersten Aktien auf dem europäischen Kurszettel. (08.09.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Sechs Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Erholung der Börsen weiter voll im Gange, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Vor allem die Aktien der großen Technologiekonzerne seien nicht aufzuhalten. Der NASDAQ 100-Index (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) etwa notiere seit Jahresbeginn 37,5 Prozent im Plus und auf Allzeithoch. Befeuert werde die Rally vom billigen Notenbankgeld, der Billionenhilfen für die Wirtschaft und der Hoffnung der Anleger, dass die Auswirkungen der Pandemie weniger gravierend als befürchtet ausfallen würden.Nun sei aber auch noch ein neuer Faktor hinzugekommen, der die Anleger elektrisiere: Aktiensplits. Den Anfang hätten Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) gemacht. Jeder Apple-Aktionär, der am 24. August 2020 Anteilscheine des Technologieunternehmens im Depot gehabt habe, habe für ein Papier drei weitere dazu erhalten. Im Gegenzug sei der Kurs durch vier geteilt worden. Unter dem Strich habe sich rechnerisch nur die Aktienanzahl verändert, nicht aber der Börsenwert. Beim Elektroautobauer Tesla habe es, ebenfalls Ende August, für eine sogar vier Aktien dazu gegeben.