Zudem sei die reduzierte Umsatzwachstumsprognose weitgehend auf unternehmensspezifische Fragen zurückzuführen, wie etwa die Entscheidung, den Fokus auf einen Teil des Unternehmens zu verlagern, der bisher weniger gut monetarisiert sei. "Die unterdurchschnittlichen Quartalsergebnisse von Facebook lassen sich nur begrenzt auf die Aussichten für die restliche Branche übertragen", laute die Schlussfolgerung des Experten.



Laut Investorenumfragen scheinen die Anleger nach Veröffentlichung der Quartalsergebinsse die Positionierung im Technologiesektor reduziert zu haben, so die Experten von Legal & General IM. "Manchmal spiegeln Umfragen eher die Wunschpositionierung der Anleger wider als die tatsächliche Positionierung", warne Kreckel und betone, dass die Marktkorrektur trotz der enttäuschenden Branchenentwicklung der vergangenen Wochen verhalten ausgefallen sei: "Selbst der größte Tagesverlust der Facebook-Aktie lag immer noch fast 20 Prozent über den Tiefstständen nach dem Cambridge-Analytica-Skandal. Zudem waren die Auswirkungen auf andere Tech-Schwergewichte sehr begrenzt, auch wenn mit Netflix und Facebook zwei hochkarätige Titel die Märkte enttäuscht haben", sage Kreckel.



Für den Experten sei die Reaktion des Marktes auf die Facebook-Ergebnisse eine nützliche Erinnerung daran, dass der Technologiesektor nicht unschlagbar sei. "Die Geschäftsmodelle in der Technologiebranche zählen zwar nicht zu den zyklischsten am Markt und einige Unternehmen können während einer Rezession sogar Marktanteile aus dem traditionellen Wettbewerb gewinnen. Aber die Entwicklung rund um Facebook zeigt, wie sensibel die Aktienkurse auch in dieser Branche sind, und wie schnell die Wachstumsaussichten infragegestellt werden", so Kreckel.



Dennoch spreche dem Experten zufolge nach wie vor Einiges für Investitionen in den Technologiesektor, der sich in den vergangenen Jahren im Vergleich zum breiten US-Markt stets überdurchschnittlich entwickelt habe. "Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 Prozent sind Technologieunternehmen derzeit überschaubar bewertet. Das anhaltende Gewinnwachstum der gesamten Branche, das durch starke Zahlen von Alphabet, Apple und Amazon belegt wird, macht diese Bewertung attraktiv", sage Kreckel. (16.08.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der für starke Wachstumsquoten und hohe Aktienrenditen bekannte Technologiesektor hat sich in jüngster Vergangenheit eher enttäuschend entwickelt, so die Experten von Legal & General IM.Sei es deshalb an der Zeit, dass Anleger ihr Engagement in dieser Branche überdenken würden? "Die Ergebnisse der Technologieunternehmen zeigen, dass auch dieser Sektor nicht unverwundbar ist. Dennoch bleiben Investitionen nach wie vor vielversprechend", sage Lars Kreckel, Global Equity Strategist bei Legal & General Investment Management (LGIM).