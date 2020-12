Bei Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) habe eine überraschend deutliche Erholung im Automobilbereich zu einem starken Schlussquartal verholfen. Zudem habe der beschleunigte Wandel zur Elektromobilität unterstützend gewirkt. Neben der Automotive-Sparte sei auch Power & Sensor Systems (PSS) positiv gelaufen.



Die durch Lockdown-Maßnahmen bedingte Verlagerung von Beruf und Schule ins Private (Remote Work, Home-Schooling) habe die Nachfrage nach PCs und Tablet-Computern an sowie die Aufstockung unternehmensseitiger Rechenkapazitäten geschoben. Die dementsprechend hohe Chipnachfrage habe die PC-Sparte von Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) in Q2/Q3 angekurbelt. So sei zuletzt in Q3 der Absatz von Notebook-Chips um rund 25% gestiegen. Allerdings habe ein schwaches Datacenter-Geschäft (-7,5%) nach zwei Quartalen außerordentlichen Wachstums (H1/2020: +42,7%) enttäuscht. Belastend gewirkt habe ein pandemiebedingter Einbruch der Nachfrage von Unternehmen und dem öffentlichen Sektor (Enterprise & Government) um 47%, welcher durch Cloud- und Telekom-Serviceprovider nicht habe kompensiert werden können. Der nähere Ausblick habe diesbezüglich keine positiven Signale gegeben.



Die Daten von Geräteherstellern hätten der hohen Kundennachfrage entsprochen: Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) habe im abgelaufenen Quartal überdurchschnittlich hohe Erlöszuwächse mit iPads (+46%) und Mac-PCs (+29%) erzielt, Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) habe mit seinen Surface-Produkten (+34%) ein ähnliches Bild gezeigt. Die im ersten Halbjahr durch Lockdown-Maßnahmen im Einzelhandel und Konsumknick bedingte rückläufige Entwicklung bei Smartphones habe sich in Q3 normalisiert. Marktprognosen für Q4/2020 sowie für 2021 seien gemäß IDC mit +2,4% bzw. +4,4% leicht positiv.



Negative Auswirkungen der Pandemie hätten sich deutlich bei diskretionären IT-Ausgaben bemerkbar gemacht. Dies habe vor allem Beratungsleistungen und große IT-Projekte betroffen.



Im Technologiesektor habe die Pandemie insgesamt zu punktuellen Belastungen geführt. Zu den Profiteuren hätten Unternehmen aus den Bereichen Cloud, Produktivitätslösungen und Fernarbeit gehört. Verringert worden seien dagegen diskretionäre IT-Ausgaben. Positive Wirtschaftsprognosen für 2021 dürften die Entwicklung des Sektors stützen. Die Analysten der NORD/LB würden ihr Sektor-Rating mit "neutral" bestätigen. (Ausgabe vom 27.11.2020) (30.11.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Halbleiterbranche entwickelte sich im Jahresverlauf trotz pandemiebedingter Turbulenzen insgesamt robust, so Alexander Zienkowicz von der NORD/LB.Negativszenarien für den Halbleitermarkt von McKinsey (-10% in 2020, Stand April) oder IBS (-12%, Stand Mai) seien nicht eingetreten, da sich Bremswirkungen der Covid-19-Pandemie nach Q1 teils verringert hätten. Zudem dürfte ein in H1 aufwärts gerichteter Preistrend in Verbindung mit einer hohen Nachfrage bei Speichern positiv gewirkt haben. Die aufgrund des schwachen Jahresstarts aufgestellten Negativprognosen seien sukzessive nach oben revidiert worden und lägen durchschnittlich bei einem Plus von 4% bis 6%. Gemäß Marktdaten von WSTS habe das Marktvolumen nach neun Monaten ein Wachstum von 4,9% auf USD 317,9 Mrd. verzeichnet.Auch die Daten von ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4), dem weltweiten Marktführer für Lithographiesysteme für die Halbleiterindustrie, hätten ein robustes Bild ergeben. Pandemiebedingt seien in Q1/2020 Auslieferungsverzögerungen aufgetreten, diese seien im Jahresverlauf abgebaut worden. Für Q3 habe das Unternehmen keine gravierenden Belastungen durch Covid-19 berichtet, weder in der eigenen Wertschöpfungskette noch aufseiten der Zulieferer. Auch das Ordervolumen habe keine Einbrüche gezeigt.