Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA standen gestern die Technologie-Aktien unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA werde heute noch das Halbleiterunternehmen Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) nachbörslich Quartalszahlen vorlegen.Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) habe gestern Abend bekannt gegeben, die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) aus dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) herauszunehmen. Die zweitgrößte Bank Deutschlands sei seit dem Jahr 1988 im Leitindex vertreten gewesen. Neu in den Index rücke das Technologie- und Finanzdienstleistungs-Unternehmen Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) auf. Wirecard habe seinen Sitz in Aschheim bei München und biete Dienstleistungen in den Bereichen mobiles Bezahlen, eCommerce, Digitalisierung und Finanztechnologie an. Die Marktkapitalisierung von Wirecard habe nach dem kräftigen Kursanstieg seit Jahresbeginn (+96%) zuletzt bei rund EUR 22,5 Mrd. gelegen, jene der Commerbank (-32%) bei EUR 10,6 Mrd. Die Änderungen würden ab dem 24. September geleten. (06.09.2018/ac/a/m)