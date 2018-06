"Herausragende Innovationen und Produkte bestimmen zwar den Erfolg eines Unternehmens mit, allerdings ist der Netzwerkeffekt nicht außer Acht zu lassen: Diejenigen, die am meisten vom Netzwerkeffekt profitieren, streichen den Löwenanteil des Gewinns ein, wenn nicht sogar alles", so Hawtin. Das zeige das Beispiel Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) im Bereich Mobile Advertising: Die Social-Media-Plattform beherrsche das Segment, und für neue Marktteilnehmer sei es schwer, Fuß zu fassen. "Der Gewinn aus dem Mobile Advertising fließt fast zu 100 Prozent an Facebook. Hier bestimmt der Netzwerkeffekt nicht nur den Gewinner. Er kann auch die Wachstumsposition eines Unternehmens nachhaltig besiegeln", erkläre Hawtin.



Auch die Vernetzung werde künftig noch mehr an Bedeutung gewinnen und den technologischen Wandel weiter vorantreiben. "Jeder kann sich als Nutzer oder Anbieter von Dienstleistungen über digitale Plattformen vernetzen. Dadurch entstehen völlig neue Ökosysteme wie Uber, Airbnb, Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) oder Facebook", so Hawtin. Die fortschreitende Vernetzung bringe unweigerlich auch die Veränderung des Konsums mit sich: Musik hören mit Spotify (ISIN LU1778762911/ WKN A2JEGN), Filme sehen mit Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) oder Daten speichern mit Dropbox (ISIN US26210C1045/ WKN A2JE48) gehöre längst zum Alltag.



Aktuell sehe der Fondsmanager interessante Chancen im Bereich Speicherlösungen. Der Bedarf an Massenspeichern nehme jährlich um 35 Prozent zu. Dies werde sich mittelfristig auch nicht ändern: "Die Speicheranforderungen durch Big Data, künstliche Intelligenz und Netzwerke steigen", sage Hawtin. Dies werde eine immense Nachfrage schaffen, wenn die Anbieter von DRAM (Dynamic Random Access Memory), NAND Flash (eine nichtflüchtige Speichertechnologie, die für die Datenaufbewahrung keinen Strom benötige) und Festplatten auf einige wenige Akteure in ihrem jeweiligen Markt zusammengeschrumpft seien. In Bezug auf Hardware und Halbleiter sei Hawtin der Ansicht, dass sich viele dieser Technologien entweder als Massenware durchsetzen oder als Wachstumsgeschäft eingestuft würden, wenn sie tatsächlich zyklisch seien.



Einige der aktuell größten Disruptoren seien Akteure im Bereich Big Data oder Unternehmen, die neue Möglichkeiten fänden, ihren Nutzern Dienstleistungen zu bieten und gleichzeitig auf deren sensible Daten zuzugreifen. Datenskandale, wie etwa der um Facebook und Cambridge Analytica würden sich allerdings nur bedingt in den Zahlen dieser Technologieunternehmen widerspiegeln, glaube Hawtin - auch wenn eine strengere Regulierung in dieser Richtung eingeführt werde.



"Zwar wirken sich geänderte Vorschriften zwangsläufig auf das Geschäft aus. Dies wird jedoch eher ein sukzessiver Prozess sein als eine schlagartige Veränderung", so der Fondsmanager. Dies lasse sich am Fall Facebook und Cambridge Analytica gut illustrieren: Die Datenpanne habe keinerlei Konsequenzen für die Ergebnisse von Facebook gehabt. "Fakt ist, dass Werbeagenturen auf kein vergleichbares Unternehmen zurückgreifen können und die Nutzer unter den sozialen Netzwerken ebenfalls nur wenig Alternativen haben. Wenn überhaupt, so werden strengere Kontrollen und Auflagen den Wettbewerbsvorteil der großen Akteure, die sich zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen leisten können, ausweiten", so Hawtin. (27.06.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Spektrum von Technologieunternehmen wird immer vielfältiger, so die Experten von GAM.Wolle man die Gewinner von morgen identifizieren, reiche es nicht mehr aus, sich auf klassische Technologieindices zu beschränken - so sei beispielsweise Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), einer der größten Gewinner im Technologiesektor, als Einzelhandelsunternehmen klassifiziert. Auch Mark Hawtin, Investment Director bei GAM Investments, lasse sich bei der Identifikation der Themen und Gewinner nicht von der vorherrschenden Definition des Sektors leiten. Er sei der Meinung, dass es im Technologiesektor eine Reihe wichtiger disruptiver Themen gebe, deren Bedeutung weiter zunehmen werde. "Um vielversprechende Unternehmen zu finden, gilt es vor allem, die disruptiven Trends im Auge zu behalten - sowohl aus Unternehmens- als auch aus Konsumentensicht", so Hawtin.Beispiele dafür seien der Trend weg von der lokalen Speicherung digitaler Daten hin zu Cloud-Lösungen oder Möglichkeiten digitaler Werbung gegenüber herkömmlicher TV- oder Printwerbung. Habe man einen Trend aufgespürt, komme es darauf an, jene Unternehmen zu finden, die davon am meisten profitieren könnten.