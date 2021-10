Der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) notiere derzeit bei 4.194 Punkten. Der europäische Standardwerteindex habe sich in der letzten Woche in einer engen Spanne von rund 50 Punkten bewegt. Sollte der Index über die Marke von 4.200 Punkten ansteigen, so bestünden gute Chancen auf einen Test der Hochs aus dem September im Bereich um 4.250 Punkte. Auf der Unterseite finde sich eine starke Unterstützung im Bereich 4.126/4.135 Punkten. Hier befänden sich die 38- und 90-Tage-Linie sowie der seit dem September-Hoch dominierende Abwärtstrend.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,1% zugelegt. Er habe bei 35.677 Punkten geschlossen und somit auf einem neuen Allzeithoch. Auf Sektorenebene sahen wir eine sehr starke Woche - insbesondere Value-Sektoren wie Gesundheit (+2,9%), Finanzwerte (+2,8%) und Versorger (+2,4%) entwickelten sich sehr gut, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Die Tatsache, dass Finanzwerte die jüngste Rally anführen würden, sähen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank aus mittelfristiger Sicht als sehr konstruktives Merkmal an, deute sie doch aufgrund der wichtigen Funktion von Banken im Wirtschaftssystem an, dass sich die Konjunktur weiter positiv entwickeln sollte und die Risiken unter Kontrolle sein sollten.



Auch der Dow Jones Transportation habe sich aus seiner Lethargie befreien können und notiere inzwischen nahe an seinem Verlaufshoch von Anfang Mai dieses Jahres - ein positives Zeichen, auch wenn dort kurzfristig das Potenzial weitgehend ausgereizt zu sein scheine.



Kurzfristig würden die US-Märkte nach dem dynamischen Anstieg der letzten Wochen weitgehend überhitzt wirken, die letzten zwei Wochen hätten die US-Börsen quasi nur grüne Kurse gesehen. Auch sei der Marktverlauf unter der Oberfläche in der letzten Woche weit nicht so robust gewesen, wie die Aktienindices den Marktteilnehmern suggerieren würden. Dies müsse sich schleunigst verbessern, um in den nächsten Wochen nur von einer milden Konsolidierung auszugehen. Insofern sehen wir zu Beginn der Woche noch etwas Luft für weitere Kursgewinne, rechnen jedoch im weiteren Wochenverlauf mit einem schwierigeren Umfeld; wir gehen also davon aus, dass der Dow Jones sein Allzeithoch nicht halten können wird, sondern sehen ihn im Konsolidierungsmodus und erwarten einen Retest der 50-Tage-Linie (aktuell bei 34.906 Punkten), so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Die Marktcharakteristik suggeriere, dass die Rally recht fortgeschritten sei. Im weiteren Verlauf würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank einen erneuten Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.823 Punkten) für wieder wahrscheinlicher halten. Marktteilnehmer sollten also eine Konsolidierung abwarten, ehe sie weitere Positionen aufbauen würden.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiere aktuell bei 168,17%-Punkten. Zwischenzeitlich habe der Bund-Future bereits unter der Marke von 168%-Punkten notiert und somit unter dem Tief aus dem Mai bei 168,29%-Punkten. Obwohl der Bund-Future schon länger unter seiner Abwärtstrendlinie notiere, würden die Divergenzen bei den technischen Indikatoren darauf hindeuten, dass sich der Bund-Future auf dem erreichten Niveau stabilisieren könnte. Aktuell sähen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank nur wenig Spielraum für Kursanstiege.



Die Entwicklung an den Weltaktienmärkten sei in den letzten Tagen uneinheitlich gewesen. Während die amerikanischen Börsen weiter nach oben tendiert hätten, habe es in Europa eine Seitwärtsentwicklung und in Asien standen die Minuszeichen im Fokus gegeben. Daran dürfte sich in den kommenden Tagen wenig ändern, zumal einige Indices an charttechnischen Hürden scheitern könnten. Sollten diese überwunden werden, wären die Aussichten für die kommenden Wochen positiv. (25.10.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) tendierte in der letzten Handelswoche mehr oder weniger seitwärts, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Auf Wochensicht habe der DAX knapp 45 Punkte oder 0,28% abgegeben. Positiv aufgenommen worden sei, dass China Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) eine bislang aufgeschobene Kuponzahlung noch innerhalb der möglichen Frist geleistet habe. Auch die bislang sehr positiv begonnene US-Berichtssaison sorge für vermehrte Kauflaune.In Europa starte in den kommenden Tagen die Berichtssaison und die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden Aufschluss darüber erwarten, wie es um die Aussichten für die nächsten Monate gestellt sei. Der soeben veröffentlichte ifo-Geschäftsklimaindex habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Allerdings würden die Aussichten für die kommenden Monate schlechter als erwartet eingestuft, ein Hinweis darauf, dass die deutsche Konjunktur weiter gedämpft verlaufe.