Charttechnisch sei der EURO STOXX 50 anhand des RSI Indikators deutlich überverkauft. Der Momentum- sowie der RMI-Indikator würden jedoch noch keine deutliche Umkehrdynamik erkennen lassen. Es erwarte uns eine turbulente Woche, die stark davon abhängen werde, inwieweit sich der russische Einmarsch sowie die Sanktionsdynamik entwickele. Ein Einstieg in der jetzigen Lage sei nur etwas für risikofreudige Anleger, die im Sinne der Börsenweisheit "Kaufen, wenn die Kanonen donnern" investieren möchten. Auf Sektorenebene hätten sich vergangene Woche die europäischen Versorger mit einem Kursgewinn von 2,07% am stärksten entwickelt. Europäische Banken hätten mit einem Kursverlust von 6,30% am deutlichsten nachgegeben, da sie zu einem gewissen Teil direkt oder indirekt von den Sanktionen betroffen sein könnten.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche leicht um 0,1% konsolidiert. Er habe bei 34.059 Punkten geschlossen. Die anderen marktbreiten US-Standardindices S&P 500 (+0,8%), NASDAQ Composite (+1,1%) oder Russell 2000 (+1,6%) hätten sich positiv entwickelt. Innerhalb des Wochenverlaufs habe man hohe Volatilität gesehen, der Dow habe im Wochentief sogar bei 32.231 Punkten notiert und sei damit die wichtige Unterstützungszone im Bereich von 33.000 Punkten gebrochen, ehe die technisch überverkaufte Indikatorenlage erste Käufer angezogen habe. Die aktuelle Marktunsicherheit werde zwar auch in dieser Woche für eine erhöhte Volatilität sorgen, letztendlich stünden die Chancen auf eine Fortsetzung der Kurserholung aus Sicht der Analysten sehr gut, aufgrund einer sehr attraktiven Marktcharakteristik, die in einer sehr überverkauften Indikatorenlage begründet sei.



Marktteilnehmer sollten sich deshalb zum Wochenstart aufgrund der deutlich im Minus notierenden US-Futures nicht nervös machen lassen. Insofern würden die Analysten eine Bewegung in Richtung der 200-Tage-Linie erwarten, die aktuell bei 35.065 Punkten verlaufe. Eine Rückeroberung dieser Linie sei elementar, um mittelfristig weiterhin optimistisch für die US-Börsen bleiben zu können. Selbst wenn sich die US-Märkte in einem frühen Bärenmarkt befinden sollten, würden die Analysten davon ausgehen, dass die Korrektur zum aktuellen Zeitpunkt sehr weit fortgeschritten sei und die US-Märkte nochmals eine investierbare Aufwärtsbewegung starten würden.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 166,90%-Punkten. Die Zuspitzung der Ukraine-Krise erhöhe die Nachfrage nach zehnjährigen Bundesanleihen und unterbreche deren Abwärtstrend. Die Flucht in Sicherheit beflügele zudem auch die zehnjährigen US-Staatsanleihen. In Anbetracht der geopolitischen Risiken erscheine eine Straffung der europäischen Geldpolitik nicht mehr selbstverständlich, wodurch der Druck auf die europäischen Peripherie-Staaten abnehme. Die Zentralbanken würden zwischen Wachstums- und Inflationssorgen abwägen müssen.



Der Verlauf des Ukraine-Krieges bleibe unberechenbar. Die Analysten würden zunächst defensiv positioniert mit einem Fokus auf Qualitäts- sowie Valueaktien bleiben. An schwachen Tagen könnten Investoren mit einem entsprechenden Risikoprofil Positionen aufbauen. (28.02.2022/ac/a/m)







Die letzte Handelswoche war wahrlich nichts für schwache Nerven, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Gleich zu Wochenbeginn sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter die wichtige Unterstützung bei 14.800 Punkten gefallen. Zur Wochenmitte schien es zunächst so, als ob sich die deutschen Standardwerte stabilisieren könnten. Diese Stabilisierung sei jedoch nur von kurzer Dauer gewesen. Im weiteren Wochenverlauf sei der DAX sogar unter die Marke von 14.000 Punkten gefallen. Dank einer sehr freundlichen Marktentwicklung am Freitag sei unter dem Strich ein Wochenminus von 475 Punkten oder 3,2% verblieben.Negativ zu werten sei, dass die deutschen Standardwerte die Unterstützung bei 14.800 Punkten deutlich nach unten durchbrochen hätten. Entwarnung aus charttechnischer Sicht könne erst bei einem nachhaltigen Anstieg über diese Marke gegeben werden. Danach sehe es momentan jedoch nicht aus. Vielmehr rücke die nächst tiefer gelegene Unterstützung bei 13.600 Punkten in den Fokus. Erholungen bis zur Marke von 14.800 Punkten hätten somit nur einen Erholungscharakter im übergeordneten Abwärtstrend.