In einem Abwärtsszenario seien weitere Kursrückgänge bis zu den Tiefs des März bis unter die 3.480 Punktemarke durchaus wahrscheinlich, da sich erst bei 3.387 Punkten die nächste Unterstützung durch das 0% Fibonacci-Retracement finde. Eine Zwischenerholung über dem 23,6% Fibonacci-Retracement bei 3.629 Punkten wäre charttechnisch betrachtet ein wichtiges Signal. Fundamental betrachtet, würden in dieser Woche eine Reihe von Unternehmen ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. Darunter seien u. a. die Deutsche Telekom, Commerzbank, Allianz, RWE, Siemens, Continental, E.ON, Siemens Energy, thyssenkrupp, Bayer, Münchener Rück und Infineon.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,2% konsolidiert. Er habe bei 32.899 Punkten geschlossen. Technologiewerte und kleinere Unternehmen hätten sich schwächer entwickelt, so hätten der NASDAQ Composite 1,5% verloren, der Russell 2000 1,3%. Es sei erneut ein volatiler Wochenverlauf gewesen, der sowohl für die Optimisten, als auch die Pessimisten was zu bieten gehabt habe. Eine strengere Geldpolitik habe zunächst zu einem starken Anstieg geführt, ehe Aktien am darauffolgenden Tag wieder abverkauft worden seien und sich inzwischen im Bereich der März-Tiefs, teilwiese darunter, wiederfinden würden. Die US-Notenbank habe angekündigt, bei den nächsten Notenbank-Sitzungen die Zinsen jeweils um 50 Basispunkte erhöhen zu wollen, bis sich eine nachhaltige Abschwächung der Inflationsraten abzeichne.



Der Arbeitsmarkt sei aktuell sehr robust, mit 1,9 freien Stellen pro Jobsucher, sodass sich die FED weitgehend auf das Inflationsziel konzentrieren könne. Aus Sicht der Analysten überwögen derzeit trotz dieser angekündigten strengeren Geldpolitik die Chancen auf eine technische Erholung. Der Dow Jones zeige zwar eine deutliche Schwäche, da er nahezu die gesamten Gewinne aus der März-Rally wieder abgegeben habe, andererseits führe dies zu einem Retest der bisherigen Jahrestiefs von Anfang März (intraday bei 32.341 Punkten) bzw. Ende Februar (intraday bei 32.231 Punkten). Er habe also eine gute und wichtige Unterstützung unter sich und dies bei einem aus technischer Sicht sehr guten Set-Up in Form von nach unten überdehnter Markttechnik, bei gleichzeitig sehr negativem Sentiment seitens der Marktteilnehmer.



Ein Bruch dieser wichtigen Unterstützung (etwa in den Bereich von 32.000 Punkten) würde die Analysten aus den oben genannten Gründen zum aktuellen Zeitpunkt nicht nervös machen. Vielmehr sollte dieses Set-Up zumindest für eine gute Bärenmarktrallye sorgen und könnte den Dow Jones in den Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 34.945 Punkten) führen. Investoren sollten aus Sicht der Analysten also dieses potenzielle Verkaufssignal als Einstiegschance sehen. Sie würden ein Erholungspotenzial zunächst bis zur 38-Tage-Linie (aktuell bei 34.259 Punkte) sehen.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 151,04%-Punkten. Damit weite der Bund-Future seine Verluste immer weiter aus. In der letzten Woche habe der Bund-Future erneut 250 Ticks verloren. Am europäischen Staatsanleihenmarkt seien die Renditen bis zum Handelsschluss am Freitag konstant weiter angestiegen. Vonseiten der EZB kämen klare Signale, dass auch hier die Zeit für Zinserhöhungen gekommen sei, um die Inflation einzudämmen. Sollte der Ausverkauf beim Bund-Future anhalten und der Future die Marke von 149%-Punkten unterschreiten, dürfte ein weiterer Abverkauf bis 146%-Punkten der Fall sein.



Die Gemengelage aus Inflationsraten, steigenden Zinsen, weiterhin gestörte Lieferketten sowie dem Ukraine-Krieg belaste die Aktien- und Rentenmärkte immer stärker. Aktuell würden die Analysten Aktien untergewichten und Liquidität aufbauen. (09.05.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss am Freitag bei 13.674 Punkten und somit rund 424 Punkte oder 3% tiefer als die Woche davor, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Nach wie vor wirke die Angst vor stärker als erwarteten Zinsmaßnahmen der Notenbanken sowie eine mögliche Eskalation im Ukraine-Krieg als Damokles-Schwert über den Börsen. Die asiatischen Börsen würden ihren Abwärtstrend heute Morgen fortsetzen und damit den sehr schwachen Vorgaben der Wall Street folgen. Dementsprechend würden die europäischen Börsen starten. Der DAX eröffne knapp oberhalb von 13.600 Punkten.Mit Spannung werde die heutige Rede von Putin erwartet. Sollte er eine Eskalation im Ukraine-Krieg verkünden, dürfte es an den Aktienmärkten rasch nach unten gehen. Ein Test der 13.000 Punkte-Marke wäre dann nicht auszuschließen. Unterstützungen würden sich bei 13.509 Punkten finden, gefolgt von 13.440 sowie 13.409 Punkten. Auf der Oberseite bedürfe es eines schnellen Rebounds über die Marke von 14.100 Punkten, damit sich die Charttechnik leicht entspanne.Der EURO STOXX 50 habe am Relative-Momentum-Indikator gemessen den überverkauften Bereich erreicht. Die Erfahrungen aus den vergangenen Monaten würden zeigen, dass der EURO STOXX 50 über längere Zeit im überverkauften Bereich verharren könne, sodass nur mit Vorsicht daraus Rückschlüsse gezogen werden sollten. Im vorbörslichen Handel sei das 23,6% Fibonacci-Retracement unterschritten worden, sodass sich der EURO STOXX 50 an einer sehr kritischen Marke befinde.