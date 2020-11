Charttechnisch laufe der EURO STOXX 50 Index allmählich in eine überkaufte Situation hinein. Der Stochastik Index befinde sich bereits im deutlich überkauften Bereich, der RSI stehe kurz davor. Auf der anderen Seite lasse das obere Bollinger-Band Luft bis 3.553 Punkten. Darüber würden sich Widerstände aus dem Frühjahr bei 3.594 Punkten finden, gefolgt von 3.632/3.639 Punkten. Auf der Unterseite würden sich bei 3.451 Punkten sowie bei 3.421 und 3.396 Punkten Unterstützungen ausmachen lassen.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,7% konsolidiert. Er habe bei 29.263 Punkten geschlossen. Der Nachrichtenfluss sei überwiegend positiv gewesen, Pfizer und BioNTech hätten die Zulassung ihres Impfstoffs beantragt, was zyklische Aktien unterstützt habe. So habe der Energie-Sektor um 5% zugelegt, aber auch Einzelhandelsaktien hätten sich robust mit einem Plus von 5,5% gezeigt. Boeing habe auf Wochenbasis einen Kursgewinn von 7% erzielt, nachdem die 737 MAX wieder die Flugerlaubnis erhalten habe. Nach der Konsolidierungswoche könnte der Dow Jones diese Woche einen erneuten Anlauf in Richtung der 30.000er Marke unternehmen.



Die Analysten würden den Dow Jones spätestens bei Überschreitung dieses Levels als weitgehend ausgereizt ansehen, aber eventuell brauche es eine Überschreitung dieser 30.000er Marke, um die Börsen in Euphoriestimmung zu bringen, was wiederum das weitere Aufwärtspotenzial deckeln sollte. Marktteilnehmer sollten eine solche Situation aus Sicht der Analysten nutzen, um Gewinne mitzunehmen und ihr Portfolio defensiver ausrichten. Eine Konsolidierung (die sie erwarten würden) sollte den Dow zunächst zumindest bis in den Bereich von 28.495 Punkten führen, dort sei Anfang November ein Gap eröffnet worden bzw. die 38- bzw. 50-Tage-Linien (aktuell bei 28.350 Punkten bzw. 28.142 Punkten) würden nur wenig darunter verlaufen. Die Analysten würden im Marktverlauf der nächsten Wochen nähere Einsichten erwarten, ob es sich bei der Erholung seit Ende März lediglich um eine Bärenmarktrally handle.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiere aktuell bei 175,64%-Punkten. Damit habe sich der Bund-Future in der bis dato vorherrschenden seitwärts gerichteten Bandbreite zwischen 175%-Punkten und 177%-Punkten etabliert. Oberhalb der 90-Tage-Linie bei 175,46%-Punkten bestehe Potential bis 175,82 zu 176,00%-Punkten. Auf der Unterseite würden sich Unterstützungen bei 175,00%-Punkten sowie bei 174,60%-Punkten finden. Angesichts des in zwei Wochen anstehenden Kontraktwechsels dürfte das Aufwärtspotential begrenzt bleiben.



Es scheine, als wäre die Jahresendrally in vollem Gange. Wie nachhaltig der aktuelle Anstieg sei, werde sich in den nächsten Wochen erweisen. Sollten weitere Lockdown-Maßnahmen erlassen werden, könne die Stimmung an den Märkten schnell umschlagen. Dies sollte bei der Anlageentscheidung mitberücksichtigt werden. (23.11.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die asiatischen Börsen sind überwiegend fester in die neue Woche gestartet, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Rückenwind hätten sie von der Hoffnung auf eine baldige Verfügbarkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus und ersten Anzeichen auf eine weltweite Konjunkturerholung erhalten. Auf der anderen Seite würden weiter steigende Neuinfektionszahlen den Optimismus unter den Anlegern dämpfen. In diesem Rahmen bewege sich auch der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), welcher die letzte Woche auf hohem Niveau konsolidiert habe und bei 13.137 Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen sei. In der heutigen Eröffnung unternehme der deutsche Standardwerteindex einen erneuten Anlauf, über die Hürde bei 13.250 Punkten nachhaltig zu steigen. Im Erfolgsfall könne der DAX Richtung 13.460/13.600 Punkten weiter steigen. Darüber würde sich ein neues Kaufsignal ergeben. Auf der Unterseite würden sich Unterstützungen bei 13.049 sowie 12.969 Punkten finden.Der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.432 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen Kursgewinn von 7,11% erzielt. Zwei Ereignisse hätten beim EURO STOXX 50 für deutliche Kursgewinne gesorgt: der Wahlsieg Joe Bidens und vor allem die Nachricht über den baldigen Zulassungsantrag eines Corona-Impfstoffs. Diese Euphorie zusammen mit freundlichen Vorgaben der Wall Street sowie aus Asien würden auch heute für einen freundlichen Börsenstart sorgen. Die zunehmende Zahl von Covid-19 Erkrankungen könnte allerdings für steigende Volatilität sorgen, sollte es zu einer Verschärfung der bislang gültigen Lockdown-Maßnahmen kommen.