Der EURO STOXX 50 rücke jedoch seinen technischen Widerständen nach einem freundlichen Wochenstart aus dem Vormonat bei der 50- und 100-Tage-Linie (3.215 und 3.255 Punkten) wieder näher und könnte aus den gleichen Gründen wie vorher Probleme bereiten. Zudem befinde sich nach der rapiden Erholung der EURO STOXX 50 in einer technisch überkauften Gesamtlage, sodass eine mögliche Nachwahlrally an Kursdynamik verlieren könnte. Die aus dem knappen Wahlausgang möglicherweise resultierenden Neuzählungen oder Klagen könnten für eine erhöhte Marktvolatilität sorgen, sowie die weiter ansteigenden Covid-19 Erkrankungen.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe sich in der vergangenen Woche sehr robust entwickelt und um 6,9% zugelegt. Er habe bei 28.323 Punkten geschlossen. Die Vorwoche habe klar im Zeichen der US-Präsidentenwahl gestanden, alle Sektoren hätten zulegen können. Auch zum Wochenbeginn könne man mit einer positiven Eröffnung rechnen, der Dow Jones Future sei aktuell 1,3% im Plus, und so könnte er heute den Widerstand im Bereich 28.730 bis 29.000 Punkte testen. Auch das Erreichen des Verlaufshochs vom 3. September bei 29.199 Punkten scheine im weiteren Handelsverlauf diese Woche möglich, ebenso das Allzeithoch vom 12. Februar 2020, als der Dow Jones bei 29.551 Punkten geschlossen habe.



Mehr Potenzial für weitere Kursgewinne würden die Analysten aktuell ohne vorherige Konsolidierung jedoch nicht sehen, sprich sie würden nach einem positiven Wochenauftakt mit einer stärkeren Abschwächung des Momentums rechnen. Diese Konsolidierung (die die Analysten erwarten würden) sollte den Dow zumindest bis in den Bereich von 27.500 bis 27.000 Punkten führen. Sie würden im Marktverlauf der nächsten Wochen nähere Einsichten erwarten, ob es sich bei der Erholung seit Ende März lediglich um eine Bärenmarktrally handle. Zum aktuellen Zeitpunkt massiv Risikopositionen aufzubauen, würden sie für falsch halten.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiere aktuell bei 176,27%-Punkten. Der Bund-Future handle weiterhin in einer seitwärts gerichteten Bandbreite zwischen 175%-Punkten und 177%-Punkten. Nachdem die Risikoaversion nach der US-Wahl etwas nachlassen dürfte, bleibe das Corona-Geschehen als Belastungsfaktor bestehen. Nicht anders sei es zu erklären, dass der Bund-Future weiter oberhalb der 176%-Punkte Marke notiere. Dennoch könnte der Bund-Future weiter an Terrain verlieren. Unterstützung finde sich bei 175,82 zu 175,89%-Punkten. Darunter rücke die Marke von 175%-Punkten ins Blickfeld. Auf der Oberseite bestehe nach wie vor Luft bis zum Kontrakthoch bei 176,83%-Punkten.



Die US-Wahl scheine gelaufen, jedoch werde die Hängepartie weitergehen, Prozesse gegen das Wahlergebnis scheinen vorprogrammiert. Dennoch würden die Börsen steigen, obwohl die zweite Welle der Corona-Pandemie zu immer stärkeren Belastungen für das Gesundheitssystem führe. Aufgrund der Saisonalität könnte der Börsenaufschwung weitergehen, allerdings würden die Belastungsfaktoren bestehen bleiben. (09.11.2020/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Wie schnell sich Märkte von einem Extrem zum nächsten bewegen können, zeigte der Handelsverlauf in der letzten Woche, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.In der Vorwoche habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) über 1.000 Punkte nachgegeben. Die bevorstehende US-Wahl sowie die stark steigenden Corona-Neuinfektionszahlen hätten den Anlegern die Kauflaune verdorben. Noch zu Beginn der letzten Woche habe das Tief bei 11.551 Punkten gelegen und zum Handelsschluss am Freitag habe der DAX rund 924 Punkte oder 7,99% höher notiert und sei mit 12.480 Punkten ins Wochenende gegangen. Am Samstag sei der demokratische Präsidentschaftskandidat zum Wahlsieger erklärt worden, jedoch werde dies vom amtierenden Präsidenten Donald Trump nicht anerkannt, der weiterhin von Wahlbetrug spreche, ohne jedoch Beweise vorlegen zu können.Dennoch würden die Aktienmärkte in Asien und Europa zu Wochenbeginn steigen. Der DAX nehme Anlauf auf die bei 12.776 Punkten verlaufende 90-Tage-Linie. Aktuell scheine es so, als würden die Investoren ihre Sorgen wegen Corona hintenanstellen. Nicht anders sei der massive Kursaufschwung der letzten Tage zu interpretieren. Sollten die geltenden Maßnahmen zur Infektionseindämmung nämlich nicht greifen, drohe eine zusätzliche Verschärfung der Maßnahmen, wie man sie bereits in den Nachbarstaaten sehe. Spätestens dann dürften Konjunktursorgen in den Vordergrund rücken. Bis dahin spreche der saisonale Zyklus für eher steigende Kurse. Erste Hürde auf dem Weg in Richtung der 13.000 Punkte Marke sei die genannte 90-Tage-Linie, gefolgt von 12.850 Punkten. Auf der Unterseite würden sich Unterstützungen bei 12.600 Punkten finden, gefolgt von 12.370 sowie 12.350 Punkten.