Wie bereits letzte Woche erwähnt, signalisiere das Chartbild derzeit eine Ausweitung der Seitwärtsbewegung mit einem negativen Trend, die durch eine saisonbedingt erhöhte Volatilität angereichert werde. Das Anlaufen der Berichtssaison in dieser Woche könne zu einer Volatilitätsausweitung beitragen, wenn die großen US-Banken ihre Quartalszahlen vorlegen würden. Im vorbörslichen Futures-Handel deute sich an den europäischen Börsen ein Wochenstart mit leichten Kursabschlägen an.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe in einem volatilen Handelsverlauf in der vergangenen Woche ein leichtes Plus von 0,2% erzielt. Er habe bei 34.870 Punkten an einem neuen Allzeithoch geschlossen. Nur am 10. Mai habe er kurzzeitig innerhalb des Handelstags noch höhere Kurse (35.092 Punkte) erreicht. Die US-Aktienmärkte seien in der Vorwoche weit schwächer gewesen, als einem dies die Indices suggerieren würden. Dies habe die kurzfristige Markttechnik zwar in den überverkauften Bereich gebracht, mahne aber Marktteilnehmer mit längerem Anlagehorizont nach wie vor zur Vorsicht.



Die Analysten würden nach wie vor nur begrenztes Aufwärtspotenzial sehen und zum aktuellen Punkt ein nachhaltiges Überschreiten des Intraday-Allzeithochs bei 35.092 Punkten für unwahrscheinlich halten. Die Unterstützungszone, die sich im letzten April-Drittel ausgebildet habe und im Bereich von 34.150 bis 34.250 Punkten liege, habe sich auch in der vergangenen Woche bewährt. Sollte diese nicht halten, dann wäre die 90-Tage-Linie (aktuell bei 33.879 Punkten) die nächste Unterstützung, an der man eine Gegenreaktion nach oben erwarten könnte.



Am Dienstag starte offiziell die Berichtssaison mit J.P. Morgan, Goldman Sachs und Pepsi. Es werde bei den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)-Werten ein Gewinnwachstum auf Jahressicht von über 60% erwartet. Die Erwartungen seien also hoch, die Unternehmen würden gute Ergebnisse vorlegen, die Frage sei nur, ob der Ausblick gut genug sei, um den US-Börsen, die bereits im "roten Bereich" drehen würden, weitere positive Impulse geben zu können. Die Analysten würden nach wie vor mit einer größeren Konsolidierung rechnen, die bis zur 200-Tage-Linie (aktuell bei 31.701 Punkten) gehen könnte. Marktteilnehmer sollten ruhig auch mal an Gewinnmitnahmen denken, sie würden davon ausgehen, dass sie günstigere Einstiegsmöglichkeiten erhalten würden.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiere aktuell bei 174,17%-Punkten. Der Bund-Future habe in der letzten Woche mit 174,77%-Punkten ein schon lange nicht mehr gesehenes Niveau erreichen können. Allerding habe er sich danach leicht abgeschwächt. Aktuell halte er sich jedoch oberhalb der bei 174%-Punkten befindlichen Widerstände. Erst unterhalb von 173,59%-Punkten dürfte sich das Chartbild erneut eintrüben. Auf der Oberseite würden die Analysten Widerstände bei 174,77 sowie 175,00%-Punkten ausmachen.



Der Beginn der Quartalsberichtssaison dürfte Aufschluss darüber geben, wie weit die konjunkturelle Entwicklung bereits fortgeschritten sei und welche Erwartungen die Unternehmen an die nächsten sechs bis neun Monate knüpfen würden. Sollte es zu keinen neuen Belastungen aus der Corona-Pandemie kommen, würden die Analysten Aktien weiter übergewichten. (12.07.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ging fast unverändert am Freitag aus dem Handel, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe 38 Punkte oder 0,24% gewonnen. Allerdings sei die Volatilität innerhalb der letzten Tage stark angestiegen. Der DAX sei am Donnerstag bis auf 15.304 Punkte gefallen. Auf diesem Niveau habe er sich stabilisieren können und zugleich sei es am Freitag zu Käufen gekommen. Scheinbar hätten noch nicht investierte Investoren auf einen günstigen Einstiegszeitpunkt gewartet und die niedrigeren Kurse genutzt. In der heutigen Eröffnung starte der DAX mit Gewinnen, nachdem sowohl die Vorgabe aus den USA als auch aus Asien positiv ausgefallen seien.Weiterhin problematisch würden die Analysten sehen, dass es dem DAX bislang nicht gelungen sei, die vorherrschende Seitwärtsrange zwischen 15.500 und 15.800 Punkten aufzulösen. Aktuell spreche das Sentiment für einen Test der Oberseite. Dazu gelte es die Widerstände bei 15.676 gefolgt von 15.709 Punkten nachhaltig zu überwinden. Obwohl die untere Begrenzung der oben genannten Seitwärtsrange kurzfristig unterschritten worden sei, habe der DAX bei 15.300 Punkten halten und dann sofort wieder nach oben drehen können. Erst nachhaltige Kurse unter 15.300 Punkten würden den Aufwärtstrend kurzzeitig beenden.Charttechnisch habe sich das Bild eingetrübt, da sich zum einen der leichte Abwärtstrend verfestigt habe und zum anderen die wichtigen Unterstützungsniveaus dem Verkaufsdruck - kurzfristig - nicht standgehalten hätten. Die 100-Tage-Linie bei 3.960 Punkten habe jedoch den Schwächeanfall abbremsen und den Grundstein für eine technisch eindrucksvolle Gegenreaktion am Freitag legen können.