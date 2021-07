Charttechnisch betrachtet, relativiere die dynamische Gegenbewegung nach dem deutlichen Kurseinbruch, der den Index intrady auf 3.904 Punkte gedrückt habe, den seit sechs Wochen vorherrschenden negativen Trend. Der EURO STOXX 50 befinde sich aktuell auf einem neuralgischen Niveau, von dem sowohl ein Ausbruch in Richtung 4.165 Punkten möglich sei, das aufgrund des positiven Momentums durchaus wahrscheinlich sei. Mit einem RSI von 55 sei aktuell noch Luft nach oben. Von diesem Niveau könnte aber auch wie Mitte Juni eine volatile Konsolidierungsbewegung mit negativem Trend ausgehen.



Fundamental betrachtet, würden uns zahlreiche Quartalsergebnisse diese Woche erwarten. Insbesondere in den USA würden 165 S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen diese Woche berichten, darunter auch Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT). In Europa würden diese Woche Schwergewichte wie BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) und Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) berichten.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der letzten Woche um 1,07% zulegen können. Er habe bei 35.062 Punkten geschlossen. Interessant sei die Spanne von über 1.300 Punkten zwischen dem Tief vom 19.07 und dem Hoch vom 23.07. Der Einbruch am Montag sei vor allem den sich zuspitzenden Inflationsängsten sowie der Angst vor einer erneuten Corona-Welle geschuldet gewesen. Die FED habe dann zur Beruhigung der Investoren beigetragen. Hinzu komme eine sich positiv entwickelnde Berichtssaison. Der Dow Jones habe einen neuen Anlauf unternommen, die Widerstandslinie bei 35.000 Punkten zu überwinden. Zum Wochenschluss sei dies auch zunächst gelungen, ohne dass die Umsätze angezogen hätten. Der MACD-Indikator verlaufe noch immer mit einer Divergenz, habe aber ein Kaufsignal generiert. Somit dürfte kurzfristig eine positive Tendenz entstehen. Wichtig wäre nun, dass Aufwärtsdynamik entstehe, damit ein neues Niveau erreicht werde.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 176,22%-Punkten. Der Bund-Future habe seine Kursgewinne in der letzten Woche nach einer kurzen Korrektur weiter ausbauen und die 176%-Punktemarke erklimmen können. Seit dem Tief vom 19.05 bei 168,29%-Punkten habe der Bund-Future somit rund 800 Basispunkte zugelegt. Der Aufwärtstrend sei somit intakt. Trotz der freundlichen Kursentwicklung an den Aktienmärkten sei es beim Bund-Future in den letzten Tagen weiter aufwärts gegangen. Widerstände würden sich bei 176,38 sowie 176,64%-Punkten ausmachen lassen. Auf der Unterseite sollte die Marke von 174,52%-Punkten nicht unterschritten werden.



Noch würden sich die Aktienmärkte erstaunlich stabil halten. Ein mittelfristiges Warnzeichen könnte jedoch die in einigen Indices zu beobachtende abnehmende Marktbreite sein. Anleger sollten daher ihr Augenmerk verstärkt auf das Risikomanagement legen. (26.07.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Was für eine Handelswoche: zu Beginn der letzten Woche tauchte der Deutsche Aktienindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kräftig ab und fiel auf den tiefsten Stand seit rund zwei Monaten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Doch anders als gedacht habe sich der DAX von dem Rückschlag verhältnismäßig schnell erholt. Im Wochenvergleich habe sogar ein Plus von 0,8% verzeichnet werden können. Somit bleibe es bislang unverändert bei der übergeordneten Seitwärtsbewegung. Die obere Begrenzung dieser markiere das Allzeithoch bei 15.810 Punkten. Die Untergrenze befinde sich bei 15.300 bzw. 14.816 Punkten. Bei einem nachhaltigen Bruch dieser Marken sei mit einer kräftigen Bewegung zu rechnen. Die technischen Indikatoren seien positiv zu werten. Somit erscheine in dieser Woche ein Test des Allzeithochs im Bereich des Möglichen zu liegen.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 4.109 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht 1,83% zugelegt. Nach dem deutlichen Kurseinbruch am Montag der vergangenen Woche, von dem insbesondere die wertorientierten und zyklischen Sektoren betroffen gewesen seien, hätten sich diese schnell wieder erholen und kräftig zulegen können. Der europäische Finanzsektor habe auf Wochensicht 4,61% und der Tourismussektor 3,43% zugelegt. Am schwächsten habe sich der europäische Energiesektor mit einem Kursverlust von -0,97% entwickelt.