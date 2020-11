Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420)



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 4,1% zugelegt. Er habe bei 29.480 Punkten geschlossen. Ein positiver Nachrichtenfluss bezüglich der Wirksamkeit des BioNTech-Impfstoffs habe zu einem guten Sprung bei den Indices geführt. Insbesondere konjunktursensible Titel hätten profitiert, diese seien im Dow Jones überproportional stark vertreten. Besonders gut entwickelt hätten sich Finanzwerte (+8,3%), Industrietitel (+5,3%) und Energieaktien (+16,5%). Der Dow Jones habe mit diesem dynamischen Anstieg der letzten Woche tatsächlich das Allzeithoch vom 12. Februar 2020 bei 29.551 Punkte getestet, was die Analysten der Fürst Fugger Privatbank hier in der Vorwoche auch als realistisch erachtet hätten. Intraday habe es der Dow Jones sogar bis 29.934 Punkte geschafft, habe also intraday ein neues Allzeithoch markiert, aber nicht geschafft, die 30.000-Punkte-Marke zu erreichen, was sicherlich für euphorische Schlagzeilen gesorgt hätte. Zu Beginn der Woche könnte ein erneuter Anlauf auf die 30.000-Punkte-Marke anstehen, aber aus Sicht der Analysten der Fürst Fugger Privatbank sei der Dow Jones auf dem aktuellen Niveau zunächst ausgereizt, sprich sie sehen aktuell kein großes Potenzial mehr für weitere Kursgewinne würden. Marktteilnehmer sollten die aktuelle Situation aus unserer Sicht vielmehr nutzen, um Gewinne mitzunehmen und ihr Portfolio defensiver ausrichten. Eine Konsolidierung (die die Analysten der Fürst Fugger Privatbank erwarten würden) sollte den Dow zunächst zumindest bis in den Bereich von 28.432 – 28.000 Punkten führen, dort sei ein Gap eröffnet worden bzw. die 38- bzw. 50-Tage-Linien würden dort verlaufen. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden sich im Marktverlauf der nächsten Wochen nähere Einsichten erwarten, ob es sich bei der Erholung seit Ende März lediglich um eine Bärenmarktrally handele.



Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264)



Der Bund-Future notiere aktuell bei 175,11%-Punkten. Damit habe sich der Bund-Future von seinem starken Einbruch in der letzten Woche erholt, der bis zum Tief bei 173,66%-Punkten geführt habe. Der starke Abverkauf sei als Reaktion auf die Aktienmarkthausse der letzten Tage zu sehen. Mit dem Anstieg über die Marke von 175%-Punkten sei der Bund-Future erneut in die bis dato vorherrschende seitwärtsgerichtete Bandbreite zwischen 175%-Punkten und 177%-Punkten vorgedrungen. Auch wenn sich damit der Ausblick etwas gebessert habe, gelte es die Marke 175,21%-Punkten (38-Tage-Linie) zu überwinden, um dann Richtung 175,60%-Punkten ansteigen zu können. Auf der Unterseite sollte die bei 174,82%-Punkten verlaufende 55-Tage-Linie nicht mehr unterschritten werden.



Einschätzung



Auch wenn der angekündigte Impfstoff eine vage Hoffnung darstelle, dürfte die Entwicklung der Neuinfektionszahlen das Marktgeschehen beeinflussen. Dennoch bestehe Hoffnung, dass aufgrund der Saisonalität der Börsenaufschwung weitergehen könnte. (16.11.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900): Nach einem ruhigen Wochenstart ging es an den Börsen weltweit steil nach oben, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die Meldung der deutschen BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX), dass ihr Corona-Impfstoff einen Wirkungsgrad von über 90% aufweise und in Kürze mit der Beantragung einer Zulassung zu rechnen sei, habe die Börsen in Euphorie versetzt. Der DAX habe 597 Punkte oder 4,78% gewonnen und sei bei 13.077 Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen. Auffallend gewesen sei die Sektorrotation. Bislang bevorzugte Technologiewerte seien unter Abgabedruck geraten, während die seit längerem verschmähten Valuetitel aber auch Small-Caps in der Gunst der Anleger gestiegen seien. In der heutigen Eröffnung starte der DAX mit Gewinnen und reagiere damit auf Gewinne an der Wall Street und in Asien. Die entscheidende Frage werde sein, wie lange würden die Investoren die sich zuspitzende Lage in der Corona-Pandemie negieren. Nachdem immer mehr Nachbarländer restriktive Maßnahmen erlassen würden, würden auch in Deutschland eine Verschärfung der bestehenden Lockdown-Restriktionen drohen. Das wahrscheinlichste Szenario sei, dass der DAX bis 13.250 Punkten steigen werde, bevor Gewinnmitnahmen den Index erneut unter die 13.000er Marke drücken würden. Die Abwärtsbewegung könnte bis 12.870 Punkten führen. Sollte hingegen der Sprung über die Marke von 13.250 Punkten gelingen, könne der DAX Richtung 13.460/13.600 Punkten weiter steigen. Darüber würde sich ein neues Kaufsignal ergeben.EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814)