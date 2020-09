Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem fulminanten August, in dem der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) fast zehn Prozent zulegte, ging es in der vergangenen Woche für US-amerikanische IT-Aktien stark bergab, so die Analysten von Postbank Research.



Der NASDAQ habe innerhalb von nur zwei Handelstagen beinahe den gesamten Gewinn von August wieder eingebüßt; über die Auslöser werde gerätselt. Die Analysten würden Gewinnmitnahmen angesichts der jüngsten Tech-Rallye, hoher Bewertungen und der Nachrichten über einen möglichen Kartellrechtsprozess gegen Alphabet Inc. für die wahrscheinlichste Erklärung halten. Extreme Positionierungen auf dem Derivatemarkt hätten die Abwärtsbewegung zudem verstärkt.



Die Analysten von Postbank Research können sich vorstellen, dass die Underperformance der IT-Werte noch etwas anhält - vor allem dann, wenn die in den letzten Wochen so aktiven Kleininvestoren der Trading-App Robinhood ihre Gelder abziehen sollten. Stattdessen sollten sich zyklische beziehungsweise "Value"-Titel in den kommenden Wochen besser entwickeln. Gleiches gelte für den STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820), in dem im Vergleich zum S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) Tech-Konzerne unterrepräsentiert seien. Anleger könnten also auf Einstiegskurse bei US-Technologiewerten hoffen. (07.09.2020/ac/a/m)

