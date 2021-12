Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Indices an der Wall Street scheinen sich am Mittwoch zu stabilisieren, nachdem die zurückkehrenden Virusängste und die hawkischen Kommentare von FED-Chef Jerome Powell für einige kurzfristige Turbulenzen gesorgt hatten, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN EU0009652759, WKN 965275) ziehe sich am Mittwoch von dem gestern Nachmittag erreichten Wochenhoch (1,1382) zurück. Am Dienstag habe das Paar eine sehr volatile Sitzung erlebt, die jedoch am Ende mit einem Plus von fast 50 Pips beendet worden sei. Im Tageschart sei der Abwärtstrend weiterhin intakt, doch im Stundenchart gebe es Spielraum für Interpretationen. Einerseits könnte der gestrige Rückgang unter das Tief vom Vortag als Trendumkehr gesehen werden, andererseits könnte dieser nur einen Fehlausbruch darstellen, da nur zwei Schatten zu erkennen seien.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere am Mittwochvormittag bei 15.325 Punkten und könne damit die gesamten Verluste der gestrigen Handelssitzung ausgleichen, bei der der deutsche Leitindex vorbörslich für wenige Minuten unter die 15.000er-Marke gerutscht sei. Das charttechnische Bild helle sich auf, doch erst ein Durchbruch über das Wochenhoch (15.459 Punkte), das am Montagmorgen ausgebildet worden sei, würde den Abwärtstrend im Stundenchart umkehren. Der heutige Kursanstieg sei vorerst nur als Aufwärtskorrektur zu sehen. (01.12.2021/ac/a/m)