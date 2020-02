Intel komme vergleichsweise glimpflich davon. Die Aktie des renommierten Halbleiterproduzenten kursiere um die vier bis sechs Prozent im Minus und stehe kurz davor, die Unterstützung bei 55 Euro zu reißen. Das Papier notiere bei rund 48 Euro und sei damit noch weiter vom "Aktionär" empfohlenen Stopp bei 37 Euro entfernt.



Der deutsche Chiphersteller Infineon habe bereits am Vortag (27. Februar) zu den Verlierern im DAX gehört und mit einem Minus von rund sechs Prozent falle die Aktie heute weiter. Aktuell stehe der Kurs bei 18 Euro und sei damit gefährlich nah an der GD200, die hier als Unterstützung diene. Auch der Stopp des "Aktionär" bei 17 Euro sei nicht mehr weit entfernt.



Nachdem die großen US-Chiphersteller AMD und NVIDIA beide in der vergangenen Woche neue Höchststände erreicht hätten, sei vom "Aktionär" bereits auf das Risiko einer Korrektur hingewiesen worden. Diese falle nun verheerend aus, da durch COVID-19 zusätzlich branchenweite Produktions-, Liefer- und Umsatzwarnungen gemeldet würden.



Wer seine Positionen bei den Halbleiter-Aktien noch nicht verringert habe, tue gut daran, dies in der aktuellen Marktphase zu tun. Die vom "Aktionär" empfohlenen Stopps seien bereits erreicht oder dürften zeitnah erreicht werden.



Anleger an der Seitenlinie sollten den Abverkauf nicht zum Einstieg nutzen, denn es bleibt weiterhin unklar, wie stark die wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 am Ende sein werden, so Thobias Quaß. (Analyse vom 28.02.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (28.02.2020/ac/a/m)







