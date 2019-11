Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bis kurz unter das bisherige Allzeithoch kletterte der deutsche Technologie-Index TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) zuletzt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Unter anderem ein zuversichtlicher ZEW-Index sowie die berechtigte Hoffnung auf ein Ende im Handelsstreit zwischen den USA und China dürften das Börsenbarometer beflügelt haben. Als Folge dieser Entwicklung seien Anleger wieder in den "Risk-on-Modus" gegangen und hätten auch auf Aktien aus der zweiten Reihe gesetzt. Vor allem der TecDAX gelte aufgrund seiner Zusammensetzung als industrienaher Technologie-Index. Während in den USA die großen Internetkonzerne dominieren würden, seien es in Deutschland die kleinen Nischenanbieter aus den Bereichen Gesundheitswesen, Biotech oder IT-Lösungen, die den Index so interessant machen würden.



Während der vergangenen Tage sei der 30 Werte umfassende Index allerdings ein wenig ins Hintertreffen geraten - der rapide Anstieg der Aktienmärkte habe zu einer zu erwartenden Korrektur geführt. Der TecDAX habe den Sprung in Richtung Allzeithoch nicht geschafft. Für Neueinsteiger sei die Marktberuhigung kein negatives Ereignis und eröffne die Chance, in mehreren kleinen Tranchen in den Index einzusteigen. Dies gebiete auch die Gewichtung im Index: Trotz vieler kleiner Nischen-Player würden SAP, Telekom oder auch "Skandalnudel" Wirecard viel Raum im Tech-Index einnehmen. Schon ein kritischer Medienbericht oder verpasste Zahlen bei diesen Werten könnten den Index beeinflussen. Anleger sollten daher nach und nach einsteigen. Die Ausgangslage für den TecDAX sei gut. Nach der Korrektur könnten Timing-Risiken zudem minimiert werden. (22.11.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu TecDAX (Performance)



mehr >