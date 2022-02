Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die rasante Erholung, die zu Jahresbeginn bei TeamViewer eingesetzt habe, sei bereits wieder vorbei. Im schwachen Marktumfeld habe zuletzt auch der Anbieter von Fernwartungs- und Konferenzsoftware Federn lassen müssen. Die Aktie habe vom Erholungshoch mehr als 15 Prozent verloren und die Gap von Anfang Februar geschlossen. Für neuen Schwung auch an der Börse könnten möglicherweise Zukäufe sorgen.Das Management von TeamViewer habe Übernahmen nicht ausgeschlossen, setze etwa Goldman Sachs-Analyst Mohammed Moawalla auf einen solchen Schritt. Zudem habe der Konzern auf das weiterhin solide Firmenkundengeschäft verwiesen, habe der Experte anlässlich der "European Digital Economy Conference" erklärt. Sein Kursziel laute 16,50 Euro und liege damit 20 Prozent über dem aktuellen Niveau. Dennoch belasse Moawalla die Einstufung auf "buy".In der vergangenen Woche habe sich TeamViewer-CEO Oliver Steil in einem Interview mit Börse Online bereits zum Thema Übernahmen geäußert. "Unsere Ziele für die nächste Zeit sind auf organisches Wachstum gerichtet, Zukäufe sind kurzfristig nicht auf dem Radar", habe er zwar gesagt. "Aber sollte sich im weiteren Verlauf des Jahres eine Gelegenheit auftun, mit der wir unsere Wachstumsstrategie beschleunigen können, sind wir natürlich offen dafür. Unsere Kapitalstruktur bietet dafür ausreichend Flexibilität."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link