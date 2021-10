Emil Jusifov von "Der Aktionär" setzt die TeamViewer-Aktie auf die Watchlist. (Analyse vom 28.10.2021)



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (28.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.TeamViewer-CEO, Oliver Steil, sei vor wenigen Tagen im Rahmen eines Interviews in die Offensive gegangen. Er habe Fehler zugegeben, aber zugleich Besserung versprochen und sich insgesamt sehr optimistisch gegeben, was die Zukunft des Softwareanbieters anbetreffe. Doch was genau habe TeamViewer falsch gemacht? Und was müsse besser werden?Die Hauptursache für den Crash sei die gekappte Prognose des Unternehmens gewesen. Der Softwarespezialist sei bei den Billings ganze 50 Millionen Euro unter der vorherigen Prognose geblieben. Zeitgleich habe Steil auch den Margenausblick nach unten angepasst. Einfach ausgedrückt: TeamViewer generiere derzeit weniger Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Ausgaben.Das komme einem Eingeständnis gleich, dass der millionenschwere Sponsoring-Deal mit Manchester United bisher kaum positive Impulse gebracht habe.Das Göppinger Unternehmen überweise annähernd 46 Millionen Euro pro anno für das Trikot-Sponsoring an Manchester United. Bezogen auf das letzte Geschäftsjahr entspreche dies Marketingausgaben von circa zehn Prozent des Umsatzes und knapp 30 Prozent des operativen Gewinns des Softwareanbieters.Auf der anderen Seite sollte Steil klar aufzeigen, wie er künftig wieder auf die Erfolgsspur kommen wolle, um das Wachstumspotenzial seines Unternehmens auszuschöpfen. "Der Aktionär" traue TeamViewer mittel- bis langfristig höhere Wachstumsraten zu und habe bereits einige Vorschläge unterbreitet, wie sich das Unternehmen noch besser am Markt positionieren könnte.Wie oben erwähnt, sehe "Der Aktionär" bei TeamViewer langfristig Potenzial. Vorausgesetzt, der Vorstand ziehe aus der aktuellen Krise die richtigen Schlüsse. Aus charttechnischer Sicht scheine sich nun ein Boden im Bereich der 13-Euro-Marke zu bilden. Die nächsten Tage würden zeigen, ob die Bodenbildung nachhaltig sei.