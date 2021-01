Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Teamviewer-Aktie habe am Dienstag ihre Kursverluste seit dem 20. Oktober wieder vollständig aufgeholt. Damals habe der Finanzinvestor und Großaktionär Permira den gestiegenen Kurs genutzt, um Aktien zu platzieren und Kasse zu machen. Für das Papier des Göppinger Unternehmens sei es danach zunächst bis unter 33 Euro im November weiter bergab gegangen. Vor allem seit Mitte Dezember verzeichne die TeamViewe-Aktie des erst seit Herbst 2019 börsennotierten Unternehmens allerdings wieder stärkeren Kurszuwachs, auch wenn der Kurs bis zum Rekordhoch von fast 55 Euro aus dem Juli des vergangenen Jahres noch ein Stück entfernt sei.TeamViewer gehöre zu den Gewinnern der Corona-Krise. Die Göppinger würden von einer hohen Nachfrage nach Fernwartungs- und Homeoffice-Software profitieren. Neue bzw. verlängerte Lockdowns dürften die Geschäfte des MDAX-Konzerns weiter ankurbeln.Der Spezialist für Software zur Fernwartung und für Videokonferenzen setze bei seiner Expansion weiterhin auf Übernahmen. Nach der Stärkung des Bereichs Augmented Reality durch den Kauf von Ubimax sehe Konzernchef Oliver Steil das Unternehmen in einem Interview mit der "Börsen-Zeitung" (Freitag) vom Dezember erst einmal mit Blick auf Kunden im Bereich Fertigung und Logistik gut verankert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link